Lotofácil da Independência é dividida entre 79 apostadores de todo país

O prêmio milionário de R$ 180 milhões da Lotofácil da Independência não teve um sortudo ganhador, mas dezenas deles em todos os estados do Brasil. Ao todo foram 79 apostas ganhadoras, 15 delas somente em São Paulo.

Cada um dos acertadores das 15 dezenas sorteadas pela Caixa neste sábado vai levar para casa R$ 2.248.149,10.

Na segunda faixa de premiação, com 14 números, o número de acertadores saiu da dezenas para os milhares. Foram 12.202 apostas e cada uma delas faturou R$ 1.118,16. A Lotofácil pagou ainda os apostadores que acertaram 13 números, foram 378.406, com R$ 25 cada.

Os números sorteados para a Lotofácil da Independência neste sábado (dia 10) foram:

01, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 24

PRÓXIMO SORTEIO

A Lotofácil retoma nesta segunda-feira seus sorteios regulares com prêmio básico estimado em R$ 1,5 milhão.

As apostas podem ser feitas normalmente até 19h nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa. A aposta simples custa R$ 2,50.

O sorteio será realizado a partir das 20h, juntamente com as demais loterias, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quina acumulou

Já na Quina ninguém teve tanta sorte de acertar as dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal neste sábado e o prêmio acumulou para R$ 1,5 milhão.

Veja os números sorteados para a Quina neste sábado:

07, 23, 26, 54, 80

O próximo sorteio da Quina será nesta segunda-feira (12) e para concorrer os apostadores devem efetuar suas apostas até 19h nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa.