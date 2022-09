Apenas 1% dos profissionais vê salário como o fator mais importante para trocar de emprego

Uma pesquisa realizada pela consultoria Robert Half revelou que apenas 1% dos profissionais empregados vê o salário como o fator mais importante para trocar de emprego. A esmagadora maioria (99%) afirma, em contrapartida, levar os benefícios corporativos em consideração para aceitar, ou não, um novo desafio.

Entre eles, 57% revelam que, caso auxílios julgados importantes não forem oferecidos, buscariam a negociação de um salário mais alto. Já entre os desempregados, 93% dizem avaliar os benefícios antes do aceite, sendo que 40% deles negociariam melhor o salário a depender dos incentivos ofertados.

“Após situações desafiadoras, as pessoas tendem a repensar aspectos importantes de suas vidas. Hoje, os profissionais não mais se contentam apenas com altos salários”, destaca Fernando Mantovani, diretor-geral da Robert Half para a América do Sul. “No mercado de trabalho moderno, as estratégias de atração e retenção dos melhores talentos precisam ir muito além de remunerações competitivas e, diante desse novo contexto, as empresas precisam compreender o pacote de incentivos como parte da estratégia de negócio”, reforça.

Segundo o levantamento, os benefícios mais importantes para os profissionais são, nesta ordem: assistência médica, vale-refeição, vale-alimentação, assistência odontológica e auxílio combustível.

Benefícios para além do salário

Neste contexto, as cestas de incentivos flexíveis chegaram para ficar. Mesmo que atualmente apenas 19% dos profissionais tenham indicado poder escolher os auxílios que se adaptem melhor a sua realidade, 67% apontam que gostariam de contar com a opção de escolha. No entanto, houve um avanço nesta questão. Há aproximadamente um ano, 11% dos entrevistados indicaram poder escolher seus benefícios.

Confira o top 10 de benefícios mais oferecidos pelas empresas atualmente:

assistência médica

vale-refeição

notebook

assistência odontológica

vale-alimentação

vale-transporte

celular + chip

estacionamento

auxílio-combustível

apoio psicológico

Vale dizer que, por conta do crescimento da modalidade híbrida, o ranking de incentivos ofertados passou por algumas mudanças. Auxílios financeiros para montar o home office e incentivos de internet caíram de posição em favor do auxílio combustível, impulsionado pela inflação, e da volta do vale transporte entre os 10 mais oferecidos.

A pesquisa que avaliou a importância de salário e benefícios ouviu 358 profissionais de diferentes níveis, setores e áreas de atuação. As respostas foram coletadas de forma online entre os dias 2 e 27 de maio de 2022.