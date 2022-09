SP: Fundação Paulistana abre 180 vagas gratuitas para curso de cuidador de idosos

A Fundação Paulistana está com 180 vagas abertas para o curso gratuito de cuidador de idosos. Podem participar pessoas acima de 16 anos. As inscrições devem ser feitas até o dia 16 de setembro (veja detalhes abaixo).

Segundo a entidade, que é vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de São Paulo, cerca de 100 alunos já se formaram neste curso neste ano. Os alunos aprendem sobre aspectos do envelhecimento, cuidados de higiene e segurança, alimentação, políticas públicas, aspectos legais e trabalhistas da profissão, entre outros temas.

“Profissões ligadas à área de saúde e bem-estar tiveram um salto significativo em vagas de emprego nos últimos meses. Para atender a essa demanda de profissionais, a Prefeitura investe no curso Cuidar Bem, pensando também no futuro do trabalho, pois com o crescimento da população idosa e dos serviços especializados, é preciso haver profissionais qualificados”, afirma a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

Os 180 selecionados terão aulas nos períodos da manhã e da tarde, que acontecerão em três locais: Instituto Resgatando Vidas e CEU Perus, ambos na Zona Norte da capital; e CEU Azul da Cor do Mar, na Zona Leste. A carga horária é de 160 horas.

Os interessados devem comparecer presencialmente a uma das unidades em que pretendem fazer o curso para as inscrições. As aulas, que serão realizadas de segunda à sexta-feira, estão previstas para começar no dia 3 de outubro.

Veja abaixo detalhes sobre as aulas e as unidades:

Instituto Resgatando Vidas

Vagas: 60 (30 por período)

Endereço: Rua Augusto Gil, 465 - Vila Dionísia

Inscrições: No local até 16 de setembro, das 9h às 16h

Horário das aulas: 8h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30

Início das aulas: 3 de outubro

Requisito: Ter no mínimo 16 anos

CEU Perus

Vagas: 60 (30 por período)

Endereço: Rua Bernardo José de Lorena. S/N - Vila Fanton

Inscrições: Presencialmente até 16 de setembro, das 9h às 16h

Horário das aulas: 8h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30

Início das aulas: 3 de outubro

Requisito: Ter no mínimo 16 anos

CEU Azul da Cor do Mar