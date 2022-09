Renegociação do Fies segue até dezembro; confira como fazer

Mais de 136 mil estudantes e ex-estudantes aderiram à renegociação das dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) em nove meses de parcelamento especial. Segundo informações da Caixa Econômica Federal, divulgados na sexta-feira (09), até o momento, foram concedidos R$ 3,7 bilhões em descontos.

Instituída pela Medida Provisória (MP) 1.090, editada em 30 de dezembro do ano passado, a renegociação especial permite o parcelamento ou a liquidação do saldo devedor do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) com descontos que podem chegar a 99%.

A renegociação poderá ser pedida até 31 de dezembro deste ano e seguirá as regras da Resolução 51/2022, publicada em julho e que permite o parcelamento dos débitos com descontos de 12% a 99%, dependendo do tempo de atraso.

Como renegociar com o Fies

Para facilitar a renegociação do Fies, a Caixa Econômica Federal lançou, no último primeiro dia de setembro, o aplicativo Fies Caixa, que permite o refinanciamento das parcelas em atraso. Em cerca de 10 dias, o canal concedeu R$ 395 milhões, com dívida média de R$ 38 mil por contrato.

Segundo o banco federal, 87% dos estudantes e ex-estudantes escolheram liquidar o saldo devido. Além de aderir à renegociação, o cliente pode fazer simulações e gerar os boletos de pagamento.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, até 1,2 milhão de clientes poderão renegociar débitos do Fies pelo aplicativo. Além do aplicativo, os acordos poderão ser firmados no site do Fies.

Como renegociar com o Fies

Após baixar o aplicativo, que está disponível para Android e iOS, o estudante deve acessar “Meus Fies” e, em seguida, “Renegociações Fies” e seguir o passo a passo:

Verificar o contrato e se ele está apto às renegociações;

Verificar os dados do contrato;

Também é possível fazer simulações da renegociação;

Confirmar a opção de renegociação escolhida;

Aceitar o termo aditivo e a renegociação;

Emitir o boleto de pagamento;

Efetuar o pagamento do valor total ou da parcela da dívida.