Polícia vai investigar incêndio em casa de repouso na Zona Leste de São Paulo

Um incêndio atingiu uma casa de repouso na Zona Leste de São Paulo, que fica no bairro de São Mateus. Segundo os bombeiros, o fogo começou durante a madrugada deste sábado (10), mas a corporação só foi chamada apenas pela manhã, por volta das 7h20. Ao todo, onze carros foram deslocados para o local.

Mas, ao chegar na casa de repouso, os bombeiros perceberam que os extintores estavam sem o lacre de proteção, mostrando que os funcionários que estavam no local tentaram extinguir o fogo.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, seis moradores da residência, chamada “Lar da Vovó”, morreram. Eles informaram ainda que cinco vítimas do incêndio foram encontradas em rigidez cadavérica, indicando que a morte havia ocorrido há algum tempo e que um outro estava carbonizado.

Uma perícia foi acionada para investigar as causas do incêndio, que chegou ao fim por volta das 8h15 e também deixou ainda duas mulheres gravemente feridas. Elas foram levadas para um pronto-socorro de São Mateus.

Para os bombeiros, o fato do incêndio ter começado na madrugada deste sábado (10) pode ter dificultado que os idosos percebessem a propagação das chamas, já que, possivelmente, estavam dormindo.

Ainda de acordo com os bombeiros que atenderam o chamado, a casa não tinha alvará e nem uma configuração adequada para funcionar como casa de repouso. Ao todo, eram quatro cômodos, sendo dois quartos, uma sala e uma cozinha. Com o incêndio resolvido, os proprietários prestaram depoimentos no 49º distrito policial de São Paulo.

Outro incêndio

Na sexta-feira (09), um prédio comercial pegou em Santana, bairro situado na Zona Norte de São Paulo. Ao todo, nove viaturas foram chamadas e o fogo chegou ao fim por volta das 18h15.

Sem feridos, a ocorrência acabou mexendo com o trânsito na região, já que o imóvel fica na Avenida Braz Leme. Além disso, a companhia de energia foi acionada.

