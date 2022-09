Funeral de Elizabeth II tem data confirmada pelo Palácio de Buckingham

O funeral da rainha Elizabeth II, que morreu aos 96 anos, será dia 19 de setembro. Segundo o Palácio de Buckingham e o site oficial da Família Real, a cerimônia acontecerá na Abadia de Westminster.

“O Funeral de Estado de Sua Majestade a Rainha acontecerá na Abadia de Westminster na segunda-feira, 19 de setembro, às 11 horas [no horário de Londres, 7 horas no horário de Brasília]. Antes do Funeral de Estado, a Rainha repousará em Westminster Hall por quatro dias, para permitir que o público preste suas homenagens”, informou o comunicado.

Rainha Elizabeth II. Foto: Reprodução Instagram @theroyalfamily

Neste domingo (11), o caixão de Elizabeth II, que está no Castelo de Balmoral, na Escócia , viajará para Edimburgo. De acordo com o comunicado, o trajeto será feito por estrada, até o Palácio de Holyroodhouse e fica nele até segunda-feira (12), quando será feita uma procissão para levar o caixão para a Catedral de St Giles, em Edimburgo.

Charles é rei

Neste sábado (10), Charles III foi proclamado oficialmente rei do Reino Unido e prometeu dedicar o resto de sua vida para o reinado. O príncipe William, a rainha consorte Camilla e a primeira-ministra Liz Truss também estavam presentes.

Rainha Elizabeth II e príncipe Charles. Foto: Reprodução Instagram @clarencehouse

Em seu discuso, Charles lembrou da mãe e falou de seu compromisso com o trono: “Minha mãe deu exemplo de serviço altruísta, o reino dela foi inigualável em sua duração e devoção. Nós agradecemos a sua vida de tanta fé e fidelidade. Estou ciente da herança dos deveres e responsabilidades da soberania que são passados a mim. Eu vou tentar seguir o exemplo inspirador que eu recebi, mantendo o governo constitucional e buscando a paz das pessoas e reinos no mundo todo”.

Em seguida, ele falou das tradições e de Camila: “Eu sou encorajado pelo apoio constante da minha amada esposa. Aproveito a oportunidade para confirmar o meu desejo de manter a tradição de entregar o governo que eu estarei apoiando como chefe de estado. Eu prometo dedicar o que resto da minha vida e oro pela ajuda de Deus todo poderoso para isso”, disse ele.

