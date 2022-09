Vídeo: Jovem é agredida e tem celular destruído após ser acusada de furto em supermercado

A Polícia Civil investiga agressões cometidas contra uma jovem de 22 anos dentro de um supermercado de Alfenas, em Minas Gerais. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que, após ser acusada de furto, ela foi levada para uma sala isolada do estabelecimento e recebeu ordens para que esvaziasse a bolsa. Enquanto isso, era insultada verbalmente por duas mulheres, que também pegaram o celular da jovem e uma nota de R$ 100. Uma delas aparece martelando o telefone (veja abaixo).

Segundo informações do portal “Alfenas Hoje”, o caso ocorreu no Supermercado Nobre. O delegado regional Márcio Bijalon destacou que ainda não havia informações sobre a data em que o vídeo foi gravado e que nenhum boletim de ocorrência tinha sido registrado sobre o caso. Mas, após ver as imagens, a polícia instaurou uma investigação.

O vídeo mostra que, enquanto era chamada de “vagabunda”, “vadia” e “sem vergonha”, a jovem foi obrigada a retirar seus pertences da bolsa, mas não fica claro qual o objeto que ela teria furtado. Além disso, as duas mulheres pegaram uma nota de R$ 100 e destruíram o celular dela. Em seguida, a mandam ir embora e dizem para que nunca mais volte ao supermercado.

O Instituto de Cidadania e Direitos Humanos (ICDH) lamentou o caso e manifestou “repúdio total ao constrangimento, humilhação e tortura cometidos pelas proprietárias do supermercado, quando uma jovem negra, foi acusada de ter furtado produtos”.

O ICDH manifestou solidariedade aos familiares e aos amigos da jovem e cobrou uma investigação rigorosa da Justiça. “Lei da Chibata nunca mais. Tortura nunca mais. Racismo nunca mais”, destacou.

O que diz o supermercado?

Nas redes sociais, o Supermercado Nobre se posicionou sobre o caso e dsse que a situação ocorreu “no calor das emoções”. Segundo a publicação, o estabelecimento ressaltou que “não faz parte da conduta agir dessa forma e estamos cientes de que um fato, uma conduta errada não justifica outro fato ou outra conduta errada”.

O supermercado reconheceu que “a atitude tomada não foi a mais acertada” e disse que, após “conversa amigável com a família da pessoa envolvida, o valor de R$ 100 e o valor de um telefone celular novo foram restituídos”.

LEIA TAMBÉM: