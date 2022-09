Sem ganhadores, prêmio da Quina já chega a R$ 16 milhões

A Quina continua a desafiar os apostadores mais persistentes ao completar mais um sorteio sem ganhadores. Com essa sequência de sorteios acumulados, o prêmio estimado para quem acertar as cinco dezenas no sorteio desta sexta-feira pode chegar aos R$ 16 milhões.

Quem quiser tentar a sorte no sorteio desta noite da Quina deve correr às lotéricas e garantir sua aposta até o horário de encerramento, às 19h.

A Quina é uma das loterias com aposta mais barata da Caixa. A aposta simples, com 5 números preenchidos no volante, custa R$ 2. Isso não quer dizer que o apostador não possa dar um empurrãozinho na sorte e marcar mais de 5 dezenas na aposta. Na verdade o apostador pode optar por preencher até 15 números no mesmo volante, aumentando muito as probabilidades de acerto, mas o preço da aposta pode ficar mais salgado do que parece. Com os 15 números, ela passa para R$ 6.006,00.

O sorteio, assim como as demais loterias da Caixa, é realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, que fica na avenida Paulista, em São Paulo.

COMO FOI O SORTEIO DESTA QUINTA-FEIRA

O prêmio desta quinta-feira não saiu para nenhum apostador, mas cinquenta e sete pessoas acertaram a quadra (quatro números) e cada uma delas ganhou R$ 10.560,85. O número de apostas que acertou o terno também foi bastante alta, 6.274 no total, e cada uma delas ganhou da loteria um prêmio de R$ 91,37.

Os números sorteados foram:

18, 30, 31, 46, 73