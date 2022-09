Rock in Rio: ‘Amigo’ passou 25 pessoas para trás ao embolsar dinheiro e não entregar ingressos prometidos

Vinte e cinco pessoas foram vítimas de um golpe e não vão curtir o Rock in Rio neste fim de semana. Moradores da cidade de São Paulo, eles teriam sido enganados por um “amigo” que conheciam há cerca de um ano e lhes prometeu ingressos para o festival, além de passagens e hospedagem.

Segundo o portal de notícias “G1″, as acusações dão conta de que Douglas Soares, de 30 anos, teria extorquido mais de R$ 19 mil com a promessa de falsos pacotes para o evento.

O esquema fraudulento funcionaria da seguinte forma: Douglas se aproximava das vítimas em bares, baladas e por apps de relacionamento. Dizia que trabalhava em uma agência de marketing e tinha direito a credenciais para três dias do Rock in Rio. Ele, então, cobrava uma taxa que seria para as hospedagens. “Cheio da boa intenção”, ele se oferecia para comprar as passagens das vítimas. Os comprovantes - tanto da hospedagem como das passagens - nunca foram entregues, muito menos os ingressos prometidos para o Rock in Rio.

A história veio à tona após o relato de uma das vítimas no Twitter. Nove das 25 vítimas afirmaram ter registrado boletim de ocorrência sobre o caso.

Mais um golpe

Lívia Moura, irmã do ex-jogador do Flamengo Léo Moura, pode ter causado um prejuízo de R$ 500 mil a vítimas de um golpe também envolvendo falsos ingressos para o Rock in Rio. Na última segunda-feira (5), a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro deflagraram uma operação contra ela, que teve prisão decretada e segue foragida.

Irmã de jogador de futebol é considerada foragida (Reprodução/Redes sociais)

A ação se deu após denúncia da empresa de Roberta Medina, a Rock World, responsável pela venda dos ingressos para o festival. Pelo menos 19 pessoas tentaram acessar o evento no último domingo com as entradas falsas, compradas por meio de um site que imitava o oficial.

Foram cumpridos outros quatro mandados de busca e apreensão. A polícia também investiga a participação de pessoas da organização do Rock in Rio no esquema.

Em entrevista ao jornal “Bom Dia Rio”, da TV Globo, o delegado titular da 16ª DP (Barra da Tijuca), Leandro Gontijo, afirmou que Lívia integra uma organização criminosa que atua para aplicar diferentes golpes.

LEIA TAMBÉM: