Mega-Sena acumulou e pode pagar R$ 70 milhões no sábado

Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas na noite da última quinta-feira (8) para o concurso 2517 da Mega-Sena. Assim, o prêmio acumulou e pode pagar no sábado (10) nada menos do que R$ 70 milhões.

Confira os números sorteados:

01 - 05 - 06 - 16 - 22 - 39

Ao todo, 116 pessoas marcaram cinco dos seis pontos - a chamada quina - e levaram para casa R$ 38.906,31 cada.

Outras 8.240 apostas fizeram a quadra - quatro acertos - e ganharam prêmios individuais no valor de R$ 782,44.

Como funciona a Mega-Sena

Para tentar a sorte na Mega-Sena, o apostador deve marcar de seis a 15 números do volante, que contém 60, e torcer. É possível deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Os sorteios acontecem usualmente às quartas-feiras e sábados, sempre a partir das 20h. As apostas podem ser feitas até as 19h em qualquer casa lotérica do Brasil ou pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal.

A aposta simples da Mega-Sena, com seis números marcados, custa R$ 4,50. O apostador pode marcar mais de seis números e, com isso, aumentar sua probabilidade de levar a bolada. No entanto, o preço da aposta sobe consideravelmente nesse caso, podendo chegar a mais de R$ 20 mil, dependendo da quantidade de números marcados.

NÃO VÁ EMBORA! VOCÊ PODE QUERER SABER: