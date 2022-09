Figurinhas da Copa do Mundo: Procon-SP cobra explicações sobre venda de álbuns e cromos extras

O Procon-SP cobrou explicações da Editora Panini sobre problemas na comercialização de álbuns e figurinhas da Copa do Mundo. O objetivo é saber como é feita a venda dos cromos extras e quais os prazos de entrega. Entre as mais desejadas está a legend gold de Neymar e o órgão de defesa do consumidor quer saber se ela é comercializada na mesma proporção que as demais.

A empresa tem até esta sexta-feira (9) para responder se todos esses produtos foram objeto de reserva ou pré-oferta, se existe a possibilidade de aquisição direta e entrega imediata e se os prazos de entrega nessas modalidades “extras” são diferentes.

Além disso, o Procon-SP quer saber qual a quantidade de itens, individuais ou kits que foram comercializados até o presente momento e se é possível rastrear a entrega dos produtos, além de quais as ofertas veiculadas com o preço praticado para cada produto, quantos foram entregues, quantos ainda estão pendentes de entrega e o quantitativo em estoque.

O Procon-SP diz que, em agosto, recebeu mais de 430 reclamações por atraso ou falta de entrega ou atraso dos materiais. Assim, o órgão quer saber quais são os prazos praticados pela editora e, quando há atrasos, se os consumidores são devidamente avisados. Outro ponto é esclarecer quais as medidas que a empresa está adotando para solucionar essas demandas e se existe um canal de comunicação específico para essas situações.

Em nota, a Editora Panini disse que “vem aumentando exponencialmente o volume de produção do álbum e das figurinhas” e que “trabalha de forma contínua junto a parceiros e fornecedores para atender a alta demanda pelo produto no mercado”.

A empresa destacou que, para “melhorar o atendimento e dar vazão às demandas, aumentou o efetivo de pessoas focadas no atendimento ao cliente e trabalha com o sistema URA para agilizar o processo”.

Disse ainda que “estabeleceu diversas parcerias comerciais com os principais varejistas nacionais” para “buscar alternativas de distribuição ao consumidor” e que “tem trabalhado intensamente para sanar todas as solicitações no menor tempo possível e atender os consumidores com qualidade”.

