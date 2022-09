Esta foi a mensagem que a Rainha Elizabeth II deixou ao Brasil antes de morrer

Em um de seus últimos atos oficiais, a Rainha Elizabeth II do Reino Unido deixou uma mensagem endereçada ao Brasil. A monarca morreu na última quinta-feira (8), cercada da família.

Sua Majestade lembrava da celebração do Bicentenário da Independência, comemorado no último 7 de Setembro. Ela lembrou com carinho de sua passagem no país, em 1968.

“Em meio à celebração da importante ocasião dos 200 anos de independência, gostaria de parabenizar Vossa Excelência e enviar minhas felicitações ao povo da República Federativa do Brasil, lembrando com carinho da minha visita ao país, em 1968. Que continuemos trabalhando com esperança e determinação para superar os desafios globais juntos″, escreveu.

A mensagem foi divulgada traduzida para o português brasileiro, através da encarregada de negócios da Embaixada do Reino Unido no Brasil, Melanie Hopkins.

Visita ao Brasil

A Rainha Elizabeth II esteve pela primeira vez na América do Sul em novembro de 1968, sendo o Brasil seu primeiro destino. Ela estava acompanhada de seu marido, o Príncipe Phillip, e vinha do México, onde participou dos Jogos Olímpicos realizados na capital do país.

Sua visita coincidiu com o caos da ditadura militar, um mês antes da instauração do Ato Institucional nº 5 (AI-5). Ela passou primeiramente por Recife, seguiu para Salvador, Brasília, São Paulo, Campinas (interior de São Paulo) e finalizou sua turnê no Rio de Janeiro, de onde partiu para o Chile.

Quando esteve em São Paulo, participou da inauguração do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp), um dos museus mais importantes em acervo de arte moderna de todo o hemisfério sul. O espaço está localizado na Avenida Paulista e é sempre lembrado como um dos cartões postais da cidade.

No Rio de Janeiro, participou da inauguração da obra da Ponte Rio-Niterói. Já na capital federal, a Rainha fez um pronunciamento no Congresso Nacional, em uma sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado. Na ocasião, elogiou a arquitetura do prédio do Congresso e lembrou da relação amistosa entre Brasil e Reino Unido desde a Independência.

Aqui também conheceu o jogador de futebol Pelé e ainda ganhou um casal de onças de presente, que foram enviados ao Zoológico de Londres.

