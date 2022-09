‘Crime político’: morte de petista por bolsonarista é 2º caso registrado neste ano; candidatos repudiam

As eleições se aproximam e os crimes envolvendo motivação política continuam a acontecer. Em julho passado, o policial penal Jorge José da Rocha Guaranho, que é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), matou o guarda municipal Marcelo Aloizio de Arruda durante sua festa de aniversário com temática petista, no Paraná. Na quarta-feira (7), outro crime semelhante foi registrado no Mato Grosso, quando um bolsonarista matou um petista durante uma discussão. Candidatos à presidência, de outros partidos, repudiaram a violência (veja abaixo).

O caso mais recente aconteceu na cidade de Confresa, no Mato Grosso. De acordo com a Polícia Civil, Rafael Silva de Oliveira, de 24 anos, bolsonarista assumido, atacou o rival, Bendito Cardoso dos Santos, de 44, que defendia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O autor teria, inclusive, tentado degolar a vítima, mas não conseguiu.

O crime aconteceu em uma chácara em Agrovila. Conforme o delegado Victor Oliveira, os dois homens trabalhavam juntos no corte de lenha na propriedade, quando começaram a discutir. Em seguida, Santos teria dado um soco em Oliveira, que pegou uma faca e golpeou o olho, a testa e o pescoço da vítima. Depois, quando o rival ainda estava vivo, pegou o machado e tentou cortar a cabeça dele, mas acabou fugindo.

“O que levou ao crime foi a opinião política divergente. A vítima estava defendendo o Lula e o autor, defendendo o Bolsonaro”, revelou o delegado.

Santos chegou a ser socorrido, mas chegou sem vida ao hospital. No local, a polícia foi acionada e logo a corporação localizou Oliveira, que confessou que o motivo do crime foi a divergência política.

O delegado prendeu o bolsonarista em flagrante por homicídio qualificado, por motivo fútil e motivo cruel. O caso foi analisado pela Justiça, que já determinou a prisão preventiva em função do crime cometido por ódio.

Guarda municipal e tesoureiro do PT Marcelo Aloizio de Arruda foi morto na sua festa de 50 anos, no Paraná (Reprodução/Redes sociais)

Crime no Paraná

Já a morte de Arruda ocorreu no último dia 9 de julho, quando o policial penal Jorge José da Rocha Guaranho o baleou durante sua festa de aniversário, no Paraná. Na ocasião, a vítima comemorava seu aniversário de 50 anos com uma festa com temática petista, usando as cores do partido e fotos do ex-presidente Lula.

A celebração era realizada na Associação Esportiva Saúde Física Itaipu, na Vila A, em Foz do Iguaçu. Segundo relatos de testemunhas e registro de câmera de segurança, Guaranho apareceu no local da festa por volta das 23h. Ele estava de carro, acompanhado de uma mulher e um bebê.

O policial penal, então, de dentro do veículo, teria apontado sua arma para fora enquanto gritava palavras de apoio a Bolsonaro e ameaçava o aniversariante e seus convidados.

Em seguida, Guaranho entrou no local e gritou “aqui é Bolsonaro”, atirando contra a vítima, que também reagiu e efetuou disparos. Assim, o atirador também foi atingido e preso depois de alguns dias internado.

A Justiça aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR) contra o policial penal e ele se tornou réu por homicídio duplamente qualificado por produção de perigo e motivo fútil.

Candidatos repudiam a violência

Após a divulgação de mais um caso de morte envolvendo bolsonaristas e petistas, candidatos de outros partidos, como Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil), que também concorrem à Presidência da República, repudiaram os atos de violência. Lula e Bolsonaro não tinham se posicionado até o início da tarde desta sexta-feira (9).

Em postagem no Twitter, Ciro Gomes disse que a disputa entre partidos gera uma “polarização irracional”.

“Mais uma vítima da guerra fratricida, semeada por uma polarização irracional e odienta que pode inundar de sangue o nosso solo. Abaixo a violência política. O Brasil quer paz!”, escreveu o candidato.

Mais uma vítima da guerra fratricida, semeada por uma polarização irracional e odienta que pode inundar de sangue o nosso solo. Abaixo a violência política. O Brasil quer paz! pic.twitter.com/VwwxKKG346 — Ciro Gomes 12 (@cirogomes) September 9, 2022

Já a candidata Simone Tebet disse que o novo presidente do Brasil precisa espalhar “paz e união” e não incentivar violência política.

“O presidente, como representante do povo, precisa clamar por paz e união. A incitação ao ódio leva à violência, que faz mais uma vítima. Chega de briga! Chega de divisão! Enquanto eles separam o Brasil, nós vamos uni-lo com amor e coragem!”, destacou ela, também em postagem no Twitter.

O presidente, como representante do povo, precisa clamar por paz e união. A incitação ao ódio leva à violência, que faz mais uma vítima. Chega de briga! Chega de divisão! Enquanto eles separam o Brasil, nós vamos uni-lo com amor e coragem!https://t.co/PPO7LnYTqc — Simone Tebet (@simonetebetbr) September 9, 2022

A candidata Soraya Thronicke, por sua vez, destacou nas redes sociais que o país sofre com a “barbárie” causada por “adversidade política e partidária”.

“Estamos regredindo de mãos dadas c/ a barbárie. Tem gente morrendo no Brasil por causa de adversidade política e partidária. Enquanto eles brigam, quem apanha é o povo brasileiro. Envergonham o País c/ corrupção, nos distraem c/ a polarização e, além disso, derramam sangue alheio.”

Estamos regredindo de mãos dadas c/ a barbárie.Tem gente morrendo no Brasil por causa de adversidade política e partidária. Enquanto eles brigam, quem apanha é o povo brasileiro. Envergonham o País c/ corrupção, nos distraem c/ a polarização e, além disso, derramam sangue alheio. pic.twitter.com/ewLpUU1B0P — SorayaPresidente (@SorayaThronicke) September 9, 2022

