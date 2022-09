Confira os números da Quina de R$ 16 milhões

A Quina sorteia na noite desta sexta-feira um de seus maiores prêmios dos últimos tempos. Acumulada há várias semanas, a loteria promete pagar a quem acertar os cinco números sorteados um prêmio estimado em R$ 16 milhões.

Veja os números sorteados para a Quina desta sexta-feira (dia 9):

22, 23, 02, 37, 58

COMO FOI O SORTEIO DESTA QUINTA-FEIRA

O prêmio desta quinta-feira não saiu para nenhum apostador, mas cinquenta e sete pessoas acertaram a quadra (quatro números) e cada uma delas ganhou R$ 10.560,85. O número de apostas que acertou o terno também foi bastante alta, 6.274 no total, e cada uma delas ganhou da loteria um prêmio de R$ 91,37.

Os números sorteados foram:

18, 30, 31, 46, 73

Lotofácil da Independência

Está acabando o prazo para os apostadores garantirem suas apostas no maior prêmio do ano das loterias, a Lotofácil da Independência, que deve pagar a quem acertar as quinze dezenas mágicas nada menos do que R$ 180 milhões.

O sorteio será neste sábado, dia 10. Para concorrer, é preciso fazer sua aposta até 19h de amanhã pelo aplicativo da Caixa ou nas casas lotéricas credenciadas. A aposta da Lotofácil custa R$ 2,50.

O sorteio será feito junto com a Mega-Sena, a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.