Bolsonarista mata petista em MT em briga por divergências políticas; veja o que se sabe até agora

Um homem foi morto com golpes de faca e machado durante uma discussão por divergências políticas, em Confresa, em Mato Grosso. De acordo com a Polícia Civil, Rafael Silva de Oliveira, de 24 anos, que é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), atacou o rival, Bendito Cardoso dos Santos, de 44, que defendia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O autor teria, inclusive, tentado degolar a vítima, mas não conseguiu.

O crime aconteceu na noite de quarta-feira (7) em uma chácara em Agrovila. Conforme o delegado Victor Oliveira, os dois homens trabalhavam juntos no corte de lenha na propriedade, quando começaram a discutir.

Em seguida, Santos teria dado um soco em Oliveira, que pegou uma faca e golpeou o olho, a testa e o pescoço da vítima. Depois, quando o rival ainda estava vivo, pegou o machado e tentou cortar a cabeça dele, mas acabou fugindo.

“O que levou ao crime foi a opinião política divergente. A vítima estava defendendo o Lula e o autor, defendendo o Bolsonaro”, revelou o delegado.

Santos chegou a ser socorrido, mas chegou sem vida ao hospital. No local, a polícia foi acionada e logo a corporação localizou Oliveira, que confessou que o motivo do crime foi a divergência política.

O delegado prendeu o bolsonarista em flagrante por homicídio qualificado, por motivo fútil e motivo cruel. O caso foi analisado pela Justiça, que já determinou a prisão preventiva em função do crime cometido por ódio.

“Em um estado democrático de direito, no qual o pluralismo político é um dos seus princípios fundamentais torna-se ainda mais reprovável a conduta do custodiado”, escreveu o juiz Carlos Eduardo Pinho Bezerra de Menezes, na decisão.

“A intolerância não deve e não será admitida, sob pena de regredirmos aos tempos de barbárie. A liberdade de manifestação do pensamento, seja ela político-partidária, religiosa, ou outra, é uma garantia fundamental irrenunciável”, ressaltou o magistrado.

Caso semelhante

No último dia 9 de julho, o policial penal Jorge José da Rocha Guaranho matou o guarda municipal e tesoureiro do PT Marcelo Aloizio de Arruda durante sua festa de aniversário, no Paraná. Na ocasião, a vítima comemorava seu aniversário de 50 anos com uma festa com temática petista, usando as cores do partido e fotos do ex-presidente Lula.

Guarda municipal e tesoureiro do PT Marcelo Aloizio de Arruda foi morto na sua festa de 50 anos, no Paraná (Reprodução/Redes sociais)

A celebração era realizada na Associação Esportiva Saúde Física Itaipu, na Vila A, em Foz do Iguaçu. Segundo relatos de testemunhas e registro de câmera de segurança, Guaranho apareceu no local da festa por volta das 23h. Ele estava de carro, acompanhado de uma mulher e um bebê.

O policial penal, então, de dentro do veículo, teria apontado sua arma para fora enquanto gritava palavras de apoio a Bolsonaro e ameaçava o aniversariante e seus convidados.

Em seguida, Guaranho entrou no local e gritou “aqui é Bolsonaro”, atirando contra a vítima, que também reagiu e efetuou disparos. Assim, o atirador também foi atingido e preso depois de alguns dias internado.

A Justiça aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR) contra o policial penal e ele se tornou réu por homicídio duplamente qualificado por produção de perigo e motivo fútil.

