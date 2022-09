Bilhete Único: manutenção no sistema vai suspender recarga nesta sexta-feira em SP

A recarga de créditos do Bilhete Único pela Loja Virtual e aplicativos será suspensa entre as 23h desta sexta-feira e 3h de sábado na cidade de São Paulo, de acordo com informações da SPTrans, que fará manutenção no sistema.

A SPTrans orienta todos os passageiros que utilizam o transporte público da cidade a antecipar a compra e recarga do Bilhete Único. Outra alternativa é utilizar as máquina de autoatendimento.

A manutenção no sistema não deve afetar a utilização dos bilhetes já carregados nas catracas de validação nas estações de ônibus, metrô ou CPTM. A SPTrans lembra que quem tiver dificuldades pode optar por fazer o pagamento em dinheiro, porém sem direito à integração.

A recarga do Bilhete Único pode ser feita por aplicativo de celular, pelas máquinas de autoatendimento, Loja Virtual, SMS, Banco do Brasil, Bipay e nos postos de atendimento da SPTrans espalhados por mais de 30 locais, entre terminais de ônibus e estações de transferência.

LEIA TAMBÉM: Figurinhas da Copa do Mundo: Procon-SP cobra explicações sobre venda de álbuns e cromos extras

LGBTI

A Unidade Móvel de Cidadania LGBTI realiza nesta sexta-feira (9) atendimento no Terminal A.E. Carvalho nesta sexta-feira, de acordo com informações da SPTrans, entre as 12h e 17h.

No local, articuladores sociais estarão prestando serviços de assistência social, assessoria psicológica e jurídica para pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexuais. O atendimento é gratuito.

O Terminal A. E. Carvalho fica na Av. Águia de Haia, 2970, Itaquera.

CENTRO LAURA VERMONT

O Centro de Cidadania LGBTI Laura Vermont faz parte de uma rede de cinco centro e quatro unidades móveis que desenvolvem ações permanentes de respeito à diversidade sexual e no combate à LGBTIfobia, dando atendimento à vítimas de violência, preconceito e discriminação, além de orientações gerais, com apoio jurídico, psicológico e de serviço social.