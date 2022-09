Alto comandante do exército russo foi capturado, diz mídia ucraniana

Um alto comandante russo pode estar entre os soldados capturados pelo exército ucraniano na contraofensiva na região de Kharkiv, segundo notícia veiculada pela Newsweek.

A mídia russa e as redes sociais compartilharam imagens no Twitter e no Telegram que mostram um oficial algemado, de joelhos, que seria o coronel-general Andrei Sychevoi. Na imagem, ele aparece com outros soldados presos durante o ataque perto de Balakliya, mas não há nenhuma confirmação oficial por parte do governo ucraniano sobre a prisão.

A Nexta TV anunciou a captura do general e postou uma foto dele ao lado de uma foto do general em trajes de gala. “Parece que as Forças Armadas da Ucrânia capturaram não o habitual ‘tenente-coronel’, mas o comandante do agrupamento ‘Ocidente’, coronel general Andrey Sychevoi”, disse.

Muitos concordaram que a semelhança é muito grande. O Lviv Journal twittou um clipe supostamente feito pelas tropas russas após sua captura. Na mensagem, o jornal dizia: “O tempo dirá se é o general Andrei Sychevoi que aparece no vídeo.

Segundo o jornal, nas imagens seis soldados ucranianos cercam o tenente e o tratam como se ele fosse “o peixe grande” entre todo o grupo de soldados detidos no local.

O jornal mencionou fatos que corroboram a suposição. Em seu uniforme estão as duas estrelas usadas pelos tenentes-generais russos, as mesmas que estão em seu uniforme cerimonial da foto que foi compartilhada nas redes sociais.

Em seu Twitter, o analista militar norte-americano Rob Lee também mencionou as imagens que estão sendo compartilhadas nas redes. “Os canais russos do Telegram já estão apontando o dedo para o tenente-general Sychevoi, que é o comandante do grupo ‘Ocidente’ responsável por esta área”, disse.

