Veja celebridades a quem a rainha Elizabeth II concedeu o título de ‘Sir’

O título de ‘Sir’, também conhecido como cavaleiros da Ordem do Império Britânico, é a mais alta honraria que uma pessoa que não pertence à monarquia na Inglaterra pode receber. Se for mulher, recebe o título de ‘Dame’ (Dama).

Esse título é atribuído a pessoas que contribuíram para múltiplas causas em benefício do país e muitas celebridades reconhecidas no mundo todo receberam das mãos da rainha Elizabeth II a comenda, que transforma o homenageado em membro da nobreza monárquica inglesa.

Pessoas que não são cidadãs do Reino Unido podem ser condecorados com a honraria, mas não podem usar o título de ‘Sir’. Um exemplo é o jogador brasileiro considerado o rei do futebol, Pelé, que foi condecorado pela rainha em 1997.

Veja algumas personalidades condecoradas pela rainha Elizabeth II:

Sir Elton John

Elton John Foto: Wikimedia Commons

O famoso cantor Elton John foi condecorado Cavaleiro da Ordem do Império Britânico em 1998, principalmente por ter levantado US$ 33,4 milhões para o fundo memorial da princesa Diana com o single “Candle in The Wind”, que ele cantou no funeral da princesa.

‘Sir’ Paul McCartney

Paul McCartney (Wikimedia Commons - CC-BY-SA)

O ex-Beatle Paul McCartney foi condecorado com o título de ‘Sir”em 1997, mas já havia recebido outra condecoração da coroa inglesa 32 anos antes, o de Membro da Ordem do Império Britânico.

Sean Connery

Sean Connery recebe o título de cavaleiro (Reprodução)

No dia 5 de julho de 2000, portanto há 22 anos, Elizabeth II concedia ao ator Sean Connery, o eterno James Bond, o título de ‘Sir’ em cerimônia realizada em Edimburgo, na Escócia, cidade natal do ator.

Sir Mick Jagger

Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones (Wikimedia Commons - Raph_PH)

Em 2003, foi a vez do vocalista da banda Rolling Stones receber o título de cavaleiro da Ordem do Império Britânico e embora tenha concedido a honraria, a rainha Elizabeth não entregou a condecoração, e sim seu filho, príncipe Charles.

Sir Anthony Hopkins

Ator Anthony Hopkins (Wikimedia Commons - CC-BY-SA)

O ator Anthony Hopkins, de “O Silêncio dos Inocentes”, “Hannibal” e “Hitchcock”, entre outros, foi nomeado pela rainha Elizabeth com o título de Sir em 1993 por seus trabalhos como ator.

