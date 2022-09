Saiba por que os âncoras da BBC vestiram preto após notícias sobre a saúde da Rainha Elizabeth

Após o comunicado emitido na manhã desta quinta-feira, 8, pelo Palácio de Buckingham informando que o estado de saúde da Rainha Elizabeth inspirava preocupações, um detalhe foi notado imediatamente na transmissão ao vivo da BBC: os apresentadores estavam todos de preto.

O protocolo chamou a atenção e muitos especularam que isso tivesse a ver com um provável falecimento da monarca. Enquanto o apresentador Huw Edwards continuava seu comentário sobre a recente atualização de saúde da Rainha Elizabeth II, ele e seus colegas da BBC fizeram uma mudança repentina para roupas pretas.

Apresentadores das principais emissoras do Reino Unido estão vestindo preto durante toda a programação da cobertura sobre a saúde da Rainha Elizabeth II, além do site oficial da emissora BBC, que teve a cor ajustada também para preto. pic.twitter.com/hZt7paIpfq — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) September 8, 2022

Mas, a verdade é que não se trata necessariamente de uma ocasião de falecimento e nós te explicamos o real motivo.

De acordo com o The Independent UK, os apresentadores da emissora nacional do Reino Unido sempre têm um conjunto de roupas pretas de prontidão para o anúncio de qualquer morte de uma personalidade de alto perfil. Todos os colegas, repórteres, convidados e muitos mais seguirão o exemplo e usarão roupas pretas a partir de então.

Uma prática semelhante foi seguida nos momentos da morte do príncipe Phillip em abril de 2021, quando a apresentadora Martine Croxall, que anunciou a morte do marido da Rainha, mudou de top marrom para um visual preto.

Um protocolo a ser seguido

A prática de mudar a cor da vestimenta na BBC na verdade é um protocolo no caso de algum acontecimento muito grave com uma personalidade de alto perfil no país.

Esse procedimento de mudar tudo para preto começou em 2002, quando a mãe da Rainha Elizabeth morreu. Na época, foi considerado desrespeito porque um âncora Peter Sissons tava de gravata marrom. Enquanto isso, os repórteres da emissora concorrente, a ITV usavam gravatas pretas para relatar a morte da rainha-mãe.

A controvérsia levou a algumas mudanças na emissora e, a partir deste acontecimento, ativou-se um protocolo toda vez que uma personalidade está em “estado grave”. Essa mudança é acompanhada pela identidade visual do site da emissora.

Relatórios revelados pelo Insider informaram que os jornalistas do canal sempre têm um par de peças de roupas pretas para o caso de que alguém importante morra. A BBC confirmou esse relatório ao Insider. Lembramos ainda que a âncora Martine Croxall colocou uma jaqueta preta em questão de minutos depois de anunciar a morte do príncipe Philip no ano passado.