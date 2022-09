Quando e onde será o funeral da Rainha Elizabeth II?

O anúncio oficial da morte da Rainha Elizabeth II, nesta quinta-feira, 8, emitido pelo Palácio de Buckingham foi seguido por uma série de questionamentos, tanto sobre a linha de sucessão, quanto com relação aos ritos funerários que seguem. De acordo com esse protocolo, o funeral da Rainha Elizabeth II deveria acontecer daqui a dez dias.

O comunicado do Palácio de Buckingham informou: “A Rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O Rei e a Rainha consorte permanecerão em Balmoral esta noite e retornarão a Londres amanhã”.

Uma série de protocolos se desenvolveram a partir deste momento, incluindo uma reunião do rei Charles III com a nova primeira-ministra Liz Truss nos próximos dias. Veja a seguir.

Confirmação da morte

De acordo com o The Guardian, o anúncio oficial do Palácio de Buckingham foi sido precedido de uma “cascata de chamadas”, com a primeira-ministra sendo informada pessoalmente pelo secretário particular da Rainha, e a notícia sendo transmitida ao secretário de gabinete e ao gabinete do conselho privado, que coordena o trabalho do governo em nome de o monarca.

Só então a “notificação oficial” foi feita ao público, incluindo os meios de comunicação de forma simultânea.

Bandeiras a meio mastro

As bandeiras nas residências reais, Whitehall e outros prédios do governo foram abaixadas a meio mastro e o site da família real alterado para uma página preta com uma breve declaração anunciando a morte da Rainha. Os sites governamentais e as redes sociais também mudaram e passaram a mostrar uma identidade visual fúnebre.

Declaração da primeira-ministra Liz Truss

Por volta das 14 horas, horário do Brasil, a primeira-ministra Liz Truss foi o primeiro membro do governo a fazer uma declaração pública.

Anúncio escrito

Assim como aconteceu por ocasião do falecimento do príncipe Philip, em abril do ano passado, no Palácio de Buckingham, a tradição é fixar o anúncio formal emoldurado da morte nas grades. Enquanto isso, a Abadia de Westminster e a Catedral de São Paulo tocaram seus sinos.

Encontro com a primeira-ministra

O rei Charles III realizará sua primeira audiência com a primeira-ministra nos próximos dias e também se reunirá com o Conde Marshal para assinar oficialmente os planos funerários completos, com o funeral do estado, previsto para ser realizado nos próximos 10 dias. Charles fará uma transmissão ao país e à Commonwealth na quinta-feira, 8, à noite.

O funeral

Segundo o The Guardian, há relatos de que o funeral da Rainha Elizabeth II seja realizado na Abadia de Westminster, o que a tornaria a primeira soberana a ter um funeral lá desde 1760.

A Abadia de Westminster normalmente comporta 2.200 fiéis, mas assentos extras podem ser organizados para acomodar mais de 8.000 pessoas, como aconteceu na coroação da rainha.

Onde a rainha será enterrada?

Provavelmente, com aconteceu com seu esposo, o príncipe Philip, a Rainha deve ser enterrada na Capela de São Jorge, nos terrenos do Castelo de Windsor, onde passou muitos de seus últimos anos.

Se isso acontecer, ela será enterrada ao lado de seu pai, o rei George VI, sua irmã, a princesa Margaret, e do príncipe Philip, amado falecido marido da rainha por 73 anos.

Procissão funerária

Assim como aconteceu em funerais anteriores, o Palácio de Buckingham anunciará mais detalhes nos próximos dias.

Quando será a coroação?

Imediatamente após a morte da Rainha Elizabeth II, os comunicados oficiais do Palácio de Buckingham já designavam o príncipe Charles como novo rei. O Conselho de Adesão, liderado por figuras do governo do Reino Unido, deve se reunir no Palácio de St. James em Londres nesta sexta-feira, 9, para proclamar formalmente Carlos o novo soberano.