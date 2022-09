London Bridge: Este é o protocolo real em caso de morte da Rainha Elizabeth

Em meio às preocupações sobre o estado de saúde da Rainha Elizabeth II, informações sobre o protocolo real a ser seguido em caso de morte da monarca do Reino Unido são relembrados na tentativa de identificar alguma informação antes de qualquer confirmação oficial.

O protocolo em caso de morte da Rainha foi revelado pela primeira vez em setembro do ano passado pelo jornalista Alex Wickham, do POLITICO. Ele revelou o plano do governo do Reino Unido que envolve as ações após a morte da Rainha Elizabeth II.

Intitulado London Bridge, o plano de segurança nacional inclui diversas ações e autoridades, incluindo o primeiro-ministro que estiver no cargo quando a Rainha falecer.

De acordo com o previsto, o primeiro-ministro será alertado por um telefonema de um funcionário público dizendo a ele ou ela ‘London Bridge is down’, que em português quer dizer “A Ponte de Londres caiu” e há relatos de que a morte será anunciada por meio de um noticiário na Press Association.

Canais de comunicação oficiais e redes sociais da Coroa

A operação de segurança do governo prevê o gerenciamento das consequências imediatas da morte da Rainha e inclui blecautes oficiais nas redes sociais e proibição de retuítes.

A estratégia de mídia social desempenha um papel primordial, incluindo planos para mudar o site da família real para uma página negra com uma curta declaração confirmando a morte da Rainha, enquanto o site gov.uk e todas as páginas de mídia social do governo exibirão uma faixa preta.

O conteúdo que não urgente não será publicado e os retuítes serão proibidos, a menos que sejam autorizado pelo chefe de comunicação do governo britânico.

Como será o funeral

Os documentos da operação Longo Bridge detalham que o caixão da Rainha será levado em procissão do Palácio de Buckingham ao Palácio de Westminster, onde ficará sobre uma caixa elevada conhecida como catafalco, que será aberta ao público 23 horas por dia por três dias.

O funeral será realizado 10 dias após sua morte e anunciado como um “dia de luto nacional”, mas não será um feriado oficial. Se cair em um dia de semana, ficará a critério dos empregadores conceder o dia de folga aos seus funcionários.

O protocolo para o príncipe Charles assumir o trono

Por outro lado, outra operação, intitulada Spring Tide, estabelece como o príncipe Charles irá ascender ao trono. Os documentos oficiais também mostraram preocupações do Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido sobre como lidar com a entrada significativa de turistas para as duas ocasiões e também sobre como lidar com potenciais alertas.