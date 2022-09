Lotofácil da Independência sorteia neste sábado R$ 160 milhões

Está chegando o dia do sorteio de um dos maiores prêmios do ano, a Lotofácil da Independência, que deve pagar a quem acertar as 15 dezenas sorteadas pela Caixa R$ 160 milhões.

O sorteio do concurso 2.610 da Lotofácil será realizado neste sábado, dia 10 de setembro, a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, juntamente com as demais loterias da Caixa.

Para concorrer a esse prêmio milionário, o apostador deve garantir sua aposta até o encerramento do prazo, às 19h deste sábado. A aposta simples da Lotofácil da Independência custa o mesmo dos sorteios regulares, R$ 2,50.

É possível preencher o volante com mais de 15 números para aumentar a probabilidade de acerto. O máximo são 20 números, mas o preço da aposta sobe de R$ 2,50 para R$ 38.760,00.

Quina paga R$ 10 milhões nesta quinta-feira

A Quina sorteia nesta quinta-feira um prêmio estimado em R$ 10 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

As casas lotéricas recebem apostas para a loteria até 19h. É possível ainda fazer sua aposta diretamente pelo aplicativo da Caixa. O sorteio é realizado com as demais loterias, a partir das 20h.

SORTEIO ANTERIOR

O último sorteio da Quina foi realizado na terça-feira e não houve ganhadores. Cento e noventa e cinco apostas acertaram a quadra e cada uma elas ganhou R$ 3.168,21.Na faixa dos três acertos, 11.300 apostas ganharam R$ 52,06.

Os números sorteados para a Quina na terça-feira foram:

08, 13, 27, 29, 67