Linha do tempo dos episódios de saúde preocupantes da Rainha Elizabeth

O recentes contratempos de saúde da Rainha Elizabeth II preocupam não só os membros da realeza, como todo o Reino Unido, conforme declaração da nova primeira-ministra do país Lizz Truss: “Meus pensamentos - e os pensamentos das pessoas em todo o Reino Unido - estão com Sua Majestade a Rainha e sua família neste momento”.

Liz Truss se refere ao comunicado divulgado na manhã desta quinta-feira, 8, pelo Palácio de Buckingham, informando que a Rainha está sob supervisão médica no Castelo de Balmoral. “Após uma avaliação mais aprofundada esta manhã, os médicos da rainha estão preocupados com a saúde de Sua Majestade e recomendaram que ela permaneça sob supervisão médica”, informou um um comunicado emitido pelo Palácio de Buckingham.

“A Rainha continua confortável e em Balmoral”, continua o comunicado. Segundo informações do The Sun, o príncipe Charles está em Balmoral com ela e sua esposa Camilla, a Duquesa da Cornualha, deve chegar no local durante o dia de hoje.

Cronologia

Nos últimos anos, especialmente após 2020, a saúde da Rainha tem demonstrado sinais de que não é mais a mesma. Sabemos que, durante o lockdown no Reino Unido, ela e seu esposo, o príncipe Philip, se mudaram para o Castelo de Windsor para permanecerem isolados por lá. Uma equipe reduzida de empregados ficou à disposição do casal real.

Em 9 de abril de 2021, o príncipe Philip faleceu em casa, aos 99 anos, após um período de internação hospitalar devido a complicações ocasionadas por uma cirurgia no coração.

Outubro de 2021 e a bengala

A Rainha Elizabeth II foi vista usando uma bengala após um serviço de ação de graças para marcar o centenário da Legião Real Britânica em 12 de outubro. A monarca usou uma bengala pela primeira vez em público desde 2003, quando usou uma bengala enquanto se recuperava de uma cirurgia no joelho.

Depois de cancelar uma viagem programada à Irlanda do Norte sob orientação médica de seus médicos, a monarca passou uma noite no hospital em 20 de outubro “para investigações”. Na época, o Palácio de Buckingham emitiu o seguinte comunicado: “Seguindo o conselho médico para descansar por alguns dias, a Rainha foi ao hospital na quarta-feira à tarde para algumas investigações preliminares, retornando ao Castelo de Windsor na hora do almoço hoje e permanece de bom humor”.

Novembro de 2021 e cancelamento de compromissos

Seguindo orientações médicas, a rainha Elizabeth decidiu não comparecer à cerimônia do Dia da Lembrança, no dia 14 de novembro, devido a uma torção nas costas. Uma fonte real disse que a rainha estava “profundamente decepcionada”, pois considera a cerimônia como “um dos compromissos mais significativos do ano”.

Dezembro de 2021 e a melhora

Uma série de reuniões marcaram o mês de dezembro da monarca do Reino Unido e ela apareceu nas redes sociais demonstrando saúde e vigor. Por conta dos protocolos com relação à pandemia da Covid-19, ela optou por não celebrar um Natal tradicional com a família real em Sandringham. Em vez disso, ela passou o feriado com o príncipe Charles e Camilla, duquesa da Cornualha, no Castelo de Windsor.

Fevereiro de 2022 e o diagnóstico de Covid-19

Elizabeth II teve uma reunião com o contra-almirante James Macleod, secretário dos Serviços de Defesa, e o major-general Eldon Millar, que está assumiu o cargo, no Castelo de Windsor em 16 de fevereiro.

Eles perguntaram à monarca como ela estava e ela respondeu: “Bem, como você pode ver, não consigo me mexer”, disse a Rainha, que segurava uma bengala, enquanto gesticulava para baixo.

Em 20 de fevereiro, o Palácio de Buckingham emitiu um comunicado confirmando que a autoridade máxima do Reino Unido tinha testado positivo para a Covid-19. Na época, especulou-se que ela teria sido contagiada pelo próprio filho, o príncipe Charles, que divulgou seu resultado positivo dias antes da monarca, seguido pelo teste positivo de sua esposa, Camilla.

Maio de 2022 e a ausência no Parlamento

Para a cerimônia dos trabalhos do Parlamento este ano, o Palácio de Buckingham informou que “A rainha continua a ter problemas de mobilidade episódicos e, em consulta com seus médicos, decidiu relutantemente que não comparecerá à abertura do Parlamento amanhã”, revelou o comunicado em 09 de maio.

Quem compareceu ao evento substituindo a Rainha foi o príncipe Charles e seu filho, o príncipe William.