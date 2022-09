Assédio à repórter terminou em prisão para torcedor do Flamengo

Um torcedor do Flamengo foi preso após assediar a repórter Jéssica Dias, da ESPN, na última quarta-feira (7), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O homem beijou a jornalista no rosto durante transmissão ao vivo antes da partida válida pela semifinal da Libertadores sem seu consentimento. Ela acompanhava a chegada da torcida do lado de fora do estádio e estava prestes a se despedir quando foi surpreendida.

Jéssica ficou visivelmente incomodada com a atitude do rapaz e recebeu a solidariedade da apresentadora Marcela Rafael no estúdio. “Estava indo tão bem, a torcida estava tão legal, aí vem um palhaço e termina desse jeito o nosso SportsCenter”, disse.

Renato Rodrigues, também do estúdio, também se manifestou. “Vamos pegar a carinha dele e mostrar para todo mundo”, prometeu.

Mais tarde, os dois se manifestaram em suas contas no Twitter:

Beijar uma mulher sem que ela queira é assédio. Acreditem, tem gente que não sabe isso. No fim do SportsCenter um homem deu um beijo na nossa repórter Jessica Dias durante o link dela no programa. 2022 e isso ainda acontece. Eu já passei por isso e sei o quanto é humilhante.Segue — Marcela Rafael (@marcelarafael) September 7, 2022

Mano, enojado com o que acabou de rolar com a Jessica Dias no Maraca. Um velho cuzao, filho da puta, beijou nossa repórter no meio do link sem sua a permissão. Primariamente, um abraço pra ela. Sinto muito. Segundo, quem tava por perto tinha obrigação de dar um coro no pau no cu. — Renato Rodrigues (@rnato_rodrigues) September 7, 2022

A equipe que acompanhava Jéssica no Maracanã conseguiu deter o assediador e pediu aos policiais que o levassem para a delegacia.

Uma audiência de custódia foi realizada e a prisão do “engraçadinho”, decretada.

O que dizem o time e a emissora

Tanto o Flamengo como a ESPN repudiaram a atitude do torcedor.

“O Clube de Regatas do Flamengo repudia o assédio cometido por um torcedor rubro-negro com a jornalista da ESPN Jéssica Dias durante reportagem antes da partida desta noite. É lamentável que atos repugnantes como este, que não representam a Nação Rubro-Negra, ainda aconteçam”, afirmou, em nota.

A ESPN, por sua vez, disse “atitudes como essa não cabem hoje no nosso planeta, seja em um jogo de futebol ou na casa de qualquer mulher. Nossa equipe que acompanhava a Jéssica conseguiu segurar o agressor e pediu à polícia que o encaminhasse para a delegacia do Maracanã. Jéssica, como toda mulher deve fazer, registrou boletim de ocorrência. A ESPN e a Disney repudiam qualquer tipo de agressão contra as mulheres. A empresa vai dar todo apoio a nossa repórter e esperamos que o agressor seja punido com todo o rigor que a lei permite”.

LEIA TAMBÉM: