Mãe homenageia lutador Leandro Lo um mês após sua morte: ‘Melhor filho do mundo’

Um mês após a morte do campeão de jiu-jítsu Leandro Lo, baleado em uma casa de shows em São Paulo, a mãe dele, Fátima Lo, fez uma homenagem nas redes sociais. Em postagem no Instagram, nesta quarta-feira (7), ela falou sobre a saudade que sente do filho (veja abaixo).

“Hoje faz um mês que você se foi, meu mundo agora está preto e branco, sem graça e até sem sentido, agora você é um anjo lindo no céu, sinto muita saudade da sua alegria, dos seus abraços, carinho, seu sorrisão você é tudo pra mim. Só queria um abraço seu agora, mas está dentro de mim pra sempre, e a gente vai se encontrar, sei que está me esperando. Obrigada por ter sido o melhor filho do mundo. Te amo pra sempre, saudades demais”, escreveu a mãe.

Na terça-feira (6), Fátima participou do evento “Mérito Esportivo 2022″, na Federação Paulista de Jiu-Jítsu, quando Leandro Lo foi homenageado. Ela recebeu uma faixa e também foi informada de que a entidade pediu que a rua em que fica localizada passe a ter o nome do campeão.

Homicídio triplamente qualificado

O lutador foi morto pelo policial militar Henrique Otávio de Oliveira Velozo, que vai responder na Justiça por homicídio triplamente qualificado. Ele se entregou após o crime e segue no presídio militar Romão Gomes.

As qualificadoras do homicídio colocadas pelo Ministério Público, e aceitas pela Justiça, foram: por motivo torpe; com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum; e à traição, de emboscada.

Após o recebimento da denúncia, no último dia 2, a Justiça também determinou a conversão da prisão temporária de 30 dias para preventiva.

A defesa do PM diz que ele agiu em legítima defesa, pois teria sido cercado por seis lutadores após uma discussão, e disse que a denúncia do MP não tem fundamento.

“As qualificadoras são descabidas e tudo isso ficará firmemente provado no momento em que o processo for devidamente instaurado. A conclusão do inquérito policial se deu de forma açodada, uma vez que sequer aguardou-se a produção do laudo da reprodução simulada dos fatos que, entre outras coisas, apresentou inúmeras contradições com os depoimentos das testemunhas”, disse o advogado Cláudio Dalledone.

Leandro Lo foi morto pelo PM Henrique Velozo, que está preso (Reprodução/Redes sociais)

Relembre o caso

O lutador Leandro Lo foi baleado na cabeça na noite do último dia 6, dentro do Clube Sírio, em Indianópolis, na Zona Sul de São Paulo. Ele foi socorrido, no entanto, no dia 7, teve a morte cerebral confirmada.

Testemunhas contaram que o lutador e o policial se envolveram em uma discussão. Lo mobilizou Veloso que, após se afastar, sacou uma arma e atirou uma vez contra a cabeça do lutador. Depois disso, o policial se aproximou, deu alguns chutes contra o rival, e fugiu.

Em entrevista ao “Fantástico”, um amigo do lutador, que preferiu não se identificar, contou como foi o momento da confusão em que a vida do atleta acabou interrompida.

“[O PM] chegou já no intuito de causar confusão, tanto é que nós estávamos em 5 pessoas numa mesa, ele pegou a nossa garrafa, levantou. O Leandro chegou, pediu pra ele colocar a garrafa no local que não era dele. Ele deixou garrafa e continuou peitando. O Leandro foi lá, imobilizou ele, derrubou ele, caiu montado, falou que acabou, para parar a confusão. Chegou o pessoal: ‘deixa disso, deixa disso’. Tinha muita gente, acabou que separou. Quando todo mundo achou que tinha acabado a confusão, ele deu 4 passos para trás e voltou, tirou uma arma da cintura e atirou à queima-roupa na cabeça”, disse.

Imagens de câmeras de segurança do Clube Sírio mostram o momento em que o lutador foi baleado. Na sequência, outro vídeo registrou quando o atleta foi socorrido.

Veja abaixo - ATENÇÃO, IMAGENS FORTES:

Reportagem da CNN Portugal mostra vídeo do momento da discussão, antes do ass@ss1nato de Leandro Lo. pic.twitter.com/ACxaJ9Hcgb — O bem sempre vence  (@obemoficial) August 8, 2022

Nas imagens feitas dentro da casa de shows é possível ver quando as pessoas dançam na pista e, de repente, o local começa a esvaziar. Em seguida começa uma correria dos presentes em direção a saída do estabelecimento.

Por fim, o lutador já estava imobilizado em uma maca e sendo levado ao Hospital Municipal Arthur Saboya, onde morreu.

