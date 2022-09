Google faz homenagem ao bicentenário da Independência do Brasil com um doodle temático

Doodle homenageia os 200 anos da Independência do Brasil (Reprodução/Google)

Nesta quarta-feira, 7 de setembro, dia em que se comemora o bicentenário da Independência do Brasil, o Google amanheceu diferente. Os internautas que acessam o buscador encontram um doodle especial para homenagear a data.

“O Doodle de hoje comemora o Dia da Independência do Brasil, data que marca a declaração da independência do país em relação a Portugal, ocorrida no dia 07 de setembro de 1822″, destacou o Google.

Ao clicar no doodle, o internauta é levado a uma página específica que apresenta resultados sobre a história e as comemorações do 7 de setembro.

Por meio dele, também é possível sanar dúvidas como " qual o significado do 7 de setembro?”, “qual o motivo para comemorar o Dia da Pátria no dia 7 de setembro?”, “como explicar o 7 de setembro para a educação infantil?”, entre outras perguntas.

O Doodle está visível somente para os usuários no Brasil.

Quadro de Pedro Américo que retrata o grito de D. Pedro I (Divulgação/Museu Paulista)

Bicentenário da Independência

A história conta que o príncipe regente, Dom Pedro I, filho do rei português, Dom João VI, foi autorizado a governar o Brasil se o rei morresse ou retornasse a Portugal. Depois que isso ocorreu, em 1821, ele declarou fidelidade ao país.

Oficialmente, a Independência foi declarada no dia 22 de setembro, mas foi no dia 7 que Dom Pedro I, então príncipe regente em 1822, deu seu famoso grito às margens do Rio Ipiranga, em São Paulo.

Até 1831, Dom Pedro I governou, entregando o trono a seu filho de cinco anos, Pedro II. Anos de rebelião se seguiram a isso. Após um golpe militar em 1889, a República brasileira foi estabelecida e Pedro II foi expulso do país.

O território foi renomeado República dos Estados Unidos do Brasil e foi renomeado novamente para a República Federativa do Brasil em 1967.

