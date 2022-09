Feriado também é dia de se inscrever em processo seletivo; veja detalhes do Programa de Estágio AkzoNobel

Estão abertas até o dia 30 de setembro as inscrições para o Programa de Estágio AkzoNobel 2023. Que tal aproveitar este feriado para tentar uma oportunidade na multinacional holandesa de tintas e revestimentos?

São cerca de 20 vagas para diversas áreas de atuação. As vagas são para as unidades do Morumbi, Santo André, Mauá e São Bernardo do Campo, todas no Estado de São Paulo. Desde 2016, mais de 320 participantes já passaram pela iniciativa.

O programa de estágio em duração de até dois anos. Nesse período, além de aprimorar a experiência em sua área, o estagiário tem contato com os demais departamentos e unidades da companhia no Brasil e no exterior.

A seleção de candidatos inclui triagem inicial, dinâmica de grupo online e entrevista com gestores para os finalistas , etapas que acontecerão entre outubro e novembro deste ano. Os estagiários selecionados iniciarão o programa em fevereiro de 2023.

Pré-requisitos e benefícios do programa de estágio

Entre os pré-requisitos estão estudar no horário noturno e ter formação prevista para junho de 2025, com Ensino Superior em andamento em Engenharia Química, Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção, Administração, Marketing, Publicidade e Propaganda, Comunicação, Matemática, Estatística, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas.

É preciso ainda ter conhecimento e habilidade no Pacote Office e disponibilidade para estagiar 30 horas semanais (6 horas por dia).

Os benefícios do programa incluem bolsa-auxílio mensal; assistência médica e odontológica; seguro de vida; restaurante no local (para unidades fabris) ou vale-refeição para unidade do Morumbi; ônibus fretado disponivel para as unidades de Mauá/São Bernardo e Santo André, vale-transporte ou estacionamento no local; vale-alimentação no final de ano, desconto nas compras de tintas decorativas, Programa de Desenvolvimento Estruturado; Gympass e bolsa-estudo de idioma (inglês).

Mais detalhes e o cadastro para participação do processo seletivo estão disponíveis no link. Boa sorte!