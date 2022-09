Após 9 anos fechado, Museu do Ipiranga é oficialmente reinaugurado em São Paulo

Fechado desde 2013 para restauro, o Museu do Ipiranga foi oficialmente reinaugurado em SP Imagens do Museu do Ipiranga. (Divulgação/Governo de SP)

Fechado há nove anos para obras de restauração, o Museu Paulista, mais conhecido como Museu do Ipiranga, foi oficialmente reinaugurado na noite de terça-feira (6). A cerimônia recebeu apenas convidados como políticos e representantes das empresas que patrocinaram os restauros.

A obra teve valor total de R$ 235 milhões, custeados pela Lei de Incentivo à Cultura, por investimentos privados sem incentivo fiscal e também aportes públicos feitos pelos governos do estado e federal.

Entre os presentes na reinauguração estavam o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), o secretário da Cultura do estado, Sérgio Sá Leitão, o ministro do Turismo, Carlos Alberto Gomes de Brito, o secretário de Governo, Marcos Penido, o ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) e o príncipe Dom João de Orleans e Bragança.

A reabertura contou com discursos das autoridades e com uma apresentação da Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo (USP). Os convidados também puderam fazer uma visita guiada pelo novo museu.

Nesta quarta-feira (7), feriado da Independência do Brasil, será realizada uma abertura simbólica para funcionários e trabalhadores que atuaram nas obras de restauração e seus familiares, além de um grupo de 200 estudantes de escolas públicas selecionados pelas secretarias estadual e municipal de educação.

Também como parte das comemorações do bicentenário da Independência e a reabertura do museu, será realizado um desfile cívico, partindo às 8h45 da Avenida D. Pedro I. Depois, a partir do meio-dia, o público poderá ter acesso ao Parque da Independência.

Às 18h, no mesmo local, haverá um espetáculo com drones, quando também será realizada uma projeção mapeada na fachada do novo Museu do Ipiranga.

A partir das 19h, a Orquestra Jovem do Estado de São Paulo se apresenta em um show ao lado de nomes como Criolo, Leandro Lehart, Margareth Menezes, Larissa Luz, Adão Fernandes, Chapinha da Vela, Kant, Fafá de Belém, Bois Caprichoso e Garantido de Parintins, Gaby Amarantos, João Carlos Martins, Ísis Testa, Juliette, Vanessa da Mata, Johnny Hooker, Mateus Carrilho, Bia Villa-Chan, Daniel e Priscilla Alcântara.

Mas a programação continua nos próximos dias, com apresentações de Bala Desejo (8/9, às 19h15), Silva (8/9, às 20h30), Melim (9/9, às 19h30), Gabriel Sater e Sá (10/9, às 19h30) e Geraldo Azevedo (11/9, às 19h30).

Restauração

O Museu do Ipiranga teve a área total ampliada de 6.400m² para cerca de 13.400m². Também foi realizado o restauro do Edifício-Monumento.

Com o novo espaço criado, de 6,8 mil m², o museu ganha entrada integrada ao Jardim Francês, além de bilheteria, café, loja, auditório para 200 pessoas, espaços e salas para atendimento educativo, e uma grande sala de exposições temporárias, com 900m².

No Edifício-Monumento, foram realizados reparos em todos os detalhes da refinada arquitetura, incluindo os 7,6 mil m² das fachadas, que, pela primeira vez, passaram por limpeza, decapagem, recuperação dos ornamentos, aplicação de argamassa, tratamento de trincas e, por fim, a pintura.

O Jardim Francês também recebeu um novo paisagismo, reforma do espaço da antiga administração para instalação de um restaurante, criação de infraestrutura para food bikes, restauro e modernização da iluminação pública, requalificação das vias de acesso (inclusive com equipamentos de acessibilidade), reativação da fonte central e recuperação de duas fontes presentes no projeto original do jardim, destruídas na década de 1970.

As 11 novas exposições do museu incluirão cerca de 3,5 mil itens do acervo, o qual possui 450 mil itens e documentos no total. Pela primeira vez na história do museu, a instituição também estará apta a receber acervos de outras instituições, inclusive internacionais, graças à instalação de ar-condicionado.

A partir de quinta-feira (8), o público também poderá conferir as 11 novas exposições do museu, além de conferir de perto o resultado das obras de restauração. Para garantir a entrada, é preciso agendar previamente no site oficial.

Até o dia 6 de novembro não será cobrada taxa. Com a reabertura, é esperado que o museu receba cerca de 900 mil a 1 milhão de visitantes por ano.

O Museu do Ipiranga vai funcionar de terça a domingo e, no mês de setembro, abrirá das 12h às 18h, com entrada até as 17h. Ele fica na Rua dos Patriotas, número 20, na Vila Monumento, em São Paulo.

