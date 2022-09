7 de setembro: eventos e manifestações pelo país marcam os 200 anos da Independência do Brasil

Eventos e manifestações por todo o país são realizados nesta quarta-feira, 7 de setembro, data em que se comemora os 200 anos da Independência do Brasil. Após dois anos sem os tradicionais desfiles militares em função da pandemia de covid-19, os estados brasileiros voltaram a realizar as comemorações (veja alguns atos abaixo).

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou de um evento na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, nesta manhã. Momentos antes, ele fez um discurso durante um café da manhã no Palácio da Alvorada, no qual citou “momentos difíceis” pelos quais o país passou ao longo dos anos.

“A história pode repetir, mas o bem sempre venceu o mal. Estamos aqui porque acreditamos em nosso povo e nosso povo acredita”, disse ele, que foi criticado nas redes sociais por usar a data para fazer propaganda eleitoral, já que é candidato à reeleição.

Presidente @jairbolsonaro chegando para o desfile de comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil@jairbolsonaro 🇧🇷🫡💚💛💙#7desetembro pic.twitter.com/RrJaBajmZb — Elisa Brom (@brom_elisa) September 7, 2022

Depois, o presidente seguiu no Rolls-Royce presidencial em direção à Esplanada dos Ministérios para acompanhar o desfile em comemoração ao bicentenário da Independência do Brasil, quando também foi realizado um show aéreo da esquadrilha da fumaça e tocado o hino nacional.

Neste momento, em homenagem ao #Bicentenário da Independência do Brasil, as aeronaves do @eda_oficial sobrevoam a Esplanada dos Ministérios com a fumaça nas cores da Bandeira Nacional🇧🇷.

🎥 TCel Almeida#7deSetembro #FumaçaJá #EsquadrilhadaFumaça pic.twitter.com/12IRQqHg7r — Força Aérea Brasileira 🇧🇷 (@fab_oficial) September 7, 2022

O presidente estava acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e de demais parentes. Depois, desembarcou para cumprimentar apoiadores e autoridades que estavam no local.

Durante a madrugada, foi realizada uma queima de fogos, em Brasília, cujas imagens foram compartilhadas pelo presidente no Twitter (veja abaixo).

- JÁ RAIOU A LIBERDADE NO HORIZONTE DO BRASIL! 🇧🇷 pic.twitter.com/neyJRQ4QNB — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 7, 2022

Mais tarde, ele fez um discurso e puxou um coro de “imbrochável” após citar a esposa, Michelle, a quem chamou de “princesa”. Ele a comparou com outras primeiras-damas.

“A vontade do povo se fará presente no próximo dia dois de outubro. Vamos todos votar, vamos convencer aqueles que pensam diferente de nós, vamos convencê-los do que é melhor para o nosso Brasil. Podemos fazer várias comparações, até entre as primeiras-damas”, disse.

“Não há o que discutir, uma mulher de Deus, família e ativa na minha vida, não é o meu lado não, muitas vezes ela está é na minha frente. E eu tenho falado para os homens solteiros, para os solteiros que estão cansados de serem infelizes procurem uma mulher, uma princesa, se case com ela para serem mais felizes ainda”, ressaltou Bolsonaro.

São Paulo

Em São Paulo, a manhã foi marcada pelas atividades de movimentos populares durante o “Grito dos Excluídos”, que distribuiu café da manhã para pessoas em situação de rua na Praça da Sé. No local, alguns grupos carregam faixas com a foto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e gritavam “Fora Bolsonaro”.

Verdadeiros PATRIOTAS! "Grito dos excluídos" distribuíram 3 mil kits com alimentos produzidos pelo MST para moradores de rua de SP 🇧🇷❤ #7desetembro pic.twitter.com/L1AUwrKjI6 — Lázaro Rosa 🇧🇷🚩 (@lazarorosa25) September 7, 2022

Sob chuva intensa, o tradicional desfile militar de 7 de setembro foi realizado na capital paulista. Ele partiu da Avenida Dom Pedro I, no bairro do Ipiranga, em frente ao Parque da Independência.

Participaram do evento o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), além de comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica em São Paulo, e de comandantes das Forças de Segurança do Estado de São Paulo e demais representantes dos governos estadual e municipal.

SP. Desfile 7 de Setembro. 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 pic.twitter.com/m2j9uew6tR — Alexandre Lacerda (@alelacerda2012) September 7, 2022

Rio de Janeiro

Atos semelhantes foram registrados no Rio de Janeiro, quando manifestantes do “Grito dos Excluídos” se uniram para doar 5 toneladas de alimento no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa.

Dia 07 DE SETEMBRO, para quem?



Independência é soberania alimentar e comida no prato!

Estou nesse momento no morro dos Prazeres, junto com @MAB_Brasil e @mpa_campesinato distribuindo alimentos orgânicos para quem mais precisa!

Viva a Luta Campesina!

Vamos seguir o MAB e o MPA! pic.twitter.com/TfEXGAzZ6q — Geo Gramscista e Canhoto! (@joaogeocanhoto) September 7, 2022

Hoje ainda repercute nas redes sociais um vídeo que mostra um acidente envolvendo três paraquedistas, em Copacabana. Eles treinavam para a celebração do 7 de setembro, na terça-feira (6), quando o vento os levou para dentro do bairro.

Um deles caiu em cima de um caminhão, outro ficou preso em uma árvore e um terceiro caiu na rua, sendo rapidamente socorrido por quem passava pelo local.

As trapalhadas já começaram.



Paraquedista que treinava para o desfile de 7 de setembro amanhã fica preso numa árvore em Copacabana. pic.twitter.com/FeO6lfu3uP — Tarcísio Motta 5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ (@MottaTarcisio) September 6, 2022

Pernambuco

No Recife, em Pernambuco, manifestantes também seguiram pelas ruas. Muitos usavam roupas vermelhas e faziam coro contra o presidente Jair Bolsonaro.

Espírito Santo

Em Vitória, no Espírito Santo, atos também foram realizados para comemorar o 7 de setembro. Um internauta publicou uma foto de um cartaz com uma frase inspirada em uma declaração de Paulo Freire, de abril de 1997, à TV PUC-SP.

“Quanto mais eu li Marx , tanto mais eu encontrei uma certa fundamentação objetiva para continuar camarada de Cristo, então as leituras que fiz de Marx , de alongamentos de Marx , não me sugeriram jamais que eu deixasse de encontrar Cristo na esquina das próprias favelas”, disse o educador, na época.

Rio Grande do Sul

Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, manifestantes se reuniram no bairro Paternon para protestar pedido melhores condições de vida aos brasileiros. Apesar do frio e da chuva, centenas de pessoas saíram em marcha pelas ruas da cidade.

FORA bozo EM PORTO ALEGRE RS.

GRITO DOS EXCLUÍDOS.

(muita chuva). pic.twitter.com/5B37HPaYVm — Gilberto Figueiredo (@KarlCascatinha) September 7, 2021

Minas Gerais

Cidades mineiras também registraram desfiles militares e manifestações de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). Também ocorreram atos de opositores, como o “Grupo dos Excluídos”, que se concentraram na Praça Coronel Guilherme Vaz de Melo, em Belo Horizonte.

Milhares de pessoas participam do Grito dos Excluídos no Centro de BH pic.twitter.com/P2Nu09Mcqr — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) September 7, 2022

