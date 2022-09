Veja o que se sabe até agora sobre a morte de um casal de brasileiros que vivia há 8 anos nos EUA

Um casal de brasileiros foi encontrado morto na casa em que morava na cidade de Hyannis, em Massachusetts, nos Estados Unidos. De acordo com um comunicado do Departamento de Polícia de Barnstable, publicado nas redes sociais, Aline de Lima Ferreira Castro, de 38 anos, e Luiz Castro Júnior, de 44, foram achados após uma denúncia. A suspeita é que a mulher tenha sido morta a facadas pelo marido, que depois se suicidou.

Os corpos foram encontrados na última sexta-feira (2). Conforme a polícia, os agentes foram até a residência do casal por volta das 2h50 depois de receber um chamado relatando um possível assalto. Porém, ao chegar lá, eles localizaram as vítimas já sem vida.

“Após a investigação, foi determinado que um homicídio e um suicídio haviam ocorrido na casa, e a Unidade de Detetives da Polícia Estadual de Massachusetts foi chamada ao local”, disse a polícia no comunicado. “O crime foi isolado na residência em Murray Way, e não há perigo para o público enquanto a investigação continua”, ressaltaram as autoridades.

Testemunhas disseram que Aline tinha várias marcas de perfuração pelo corpo, enquanto o marido foi achado enforcado e trancado em um dos banheiros da casa.

O casal era natural de Votuporanga, no interior de São Paulo, e morava nos Estados Unidos há oito anos. Tanto Aline quanto Luiz eram técnicos de enfermagem.

Luiz e Aline Castro foram encontrados mortos na casa em que viviam em Massachusetts, nos Estados Unidos (Reprodução/Redes sociais)

Eles tinham dois filhos, de 7 e 11 anos, que teriam assistido ao crime. Uma conhecida do casal disse, em entrevista ao site UOL, que os menores estão sob cuidados de uma integrante da comunidade brasileira naquele país.

Nas redes sociais, o casal era discreto e costumava postar apenas imagens do dia a dia em família. Por enquanto, não há suspeitas a respeito do que pode ter motivado o crime.

Agora, os parentes do casal tentam trazer os corpos para o sepultamento no Brasil e fazem vaquinhas nas redes sociais. Em nota, o Itamaraty destacou que acompanha o caso e que presta auxílio aos familiares.

“Em menos de duas horas no sábado, o Consulado-Geral (Embaixador Benedicto Fonseca) já havia entrado em contato com familiares e outros envolvidos, no Brasil e nos Estados Unidos, bem como com advogado e psicólogo, e se assegurado do bem-estar dos menores, que não se encontram em orfanato (o local exato da localização das crianças não foi informado). O Itamaraty continua acompanhando o caso e prestando a assistência consular necessária, em conformidade com os tratados internacionais vigentes e com a legislação local”, destacou o órgão.

