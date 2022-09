Veja como fica o tempo em São Paulo no feriado de 7 de setembro

Feriadão no meio da semana é sempre uma ótima oportunidade para dormir até mais tarde e aproveitar os parques da cidade, mas segundo os meteorologistas, o tempo não deve ajudar muito o paulistano nesta quarta-feira.

Segundo a Climatempo, ainda nesta terça-feira o tempo já começa a mudar, com alertas de chuvas moderadas e fortes por todo o estado de São Paulo. Há ainda previsão de ventos fortes e grande intensidade de relâmpagos e até queda de granizos em algumas áreas do estado.

Na quarta-feira, dia do Feriado da Independência, a previsão é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuvas a qualquer hora do dia.

A temperatura até sobe um pouco mais do que a registrada nesta terça e pode chegar na casa dos 23º C, mas a madrugada continua fria, com temperaturas na casa dos 14ºC.

SOBE E DESCE

A semana começou gelada para os paulistanos, mas os termômetros devem voltar a subir a partir desta quinta-feira, de acordo com a Climatempo.

Para aqueles que esqueceram como é pegar um sol no parque usando apenas uma camiseta ou dar uma volta de bike, o final de semana volta a esquentar e as temperaturas disparam novamente, chegando na casa dos 33ºC no sábado na Capital.

A previsão é que este sábado seja o dia mais quente do ano desde 3 de março, no final do verão, quando a capital registrou 33,1ºC.

Mas alegria de paulistano dura pouco e uma nova frente fria deve se aproximar do estado e muda o tempo já no final da noite de sábado par domingo, trazendo chuva e derrubando a temperatura, mais ou menos nos patamares registrados no domingo passado. De acordo com a previsão, o domingo deve ser nublado e com uma garoa persistente o dia todo.