TRT apura três novas denúncias contra juiz acusado de assédio sexual; ele foi transferido pelo órgão

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2), em São Paulo, apura três novas denúncias contra o juiz Marcos Scalercio, de 41 anos, acusado por dezenas de mulheres por assédio sexual. No entanto, o órgão não detalhou o teor das novas acusações e destacou que as investigações estão sob sigilo.

“O Corregedor Regional do TRT da 2ª Região decidiu pela abertura de nova reclamação disciplinar contra o magistrado, após o recebimento de três novas denúncias oriundas da ouvidoria do Tribunal Superior do Trabalho. A investigação está em andamento e corre sob sigilo. Importante mencionar que os fatos estão sendo apurados com a celeridade que o caso exige”, destacou o órgão, em nota.

Esta é a terceira Reclamação Disciplinar que o magistrado responde na Corregedoria do TRT-2. Nas duas primeiras, relacionadas a assédio sexual contra uma aluna do cursinho Damásio, uma advogada e uma funcionária da Justiça do Trabalho, os magistrados votaram pelo arquivamento por insuficiência de provas. Scalercio nega todas as acusações.

O juiz estava de férias e voltou ao trabalho na segunda-feira (5). Ele foi transferido e deixou o Fórum Trabalhista Ruy Barbosa, na Zona Oeste, para atuar no Fórum Trabalhista da Zona Sul. O TRT-2 destacou que Scalercio não vai mais participar de audiências.

“O magistrado foi designado para atuar na 18ª Vara do Fórum Trabalhista da Zona Sul, auxiliando em processos que estão em fase de execução. Essa fase processual é quando se buscam meios para efetuar o pagamento do(s) credor(es)”, explicou o órgão.

“A designação foi feita pela Corregedoria do TRT-2, órgão que faz essas indicações de acordo com as necessidades observadas em cada vara do trabalho (VT). No caso em questão, a decisão levou em conta os altos índices de congestionamento na execução desta VT. Vale dizer que, nessa atribuição, o magistrado não participará de audiências.”

Relembre o caso

Segundo reportagem do site G1, além dos novos casos, três denúncias formalizadas são analisadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Ministério Público Federal (MPF), nas esferas administrativa e criminal. A ONG Me Too Brasil e o Projeto Justiceiras também já somam relatos de mais de 90 vítimas. Destas, as entidades já enviaram mais 20 casos para as autoridades.

A ONG diz que as vítimas são ex-alunas do Damásio Educacional, além de advogadas e servidoras do TRT. Além dos casos que foram levados ao conhecimento das instituições, muitas mulheres passaram a fazer relatos nas redes sociais, nos quais dizem que foram assediadas por Scalercio entre os anos de 2014 e 2020.

No Instagram do cursinho, alguns comentários de mulheres diziam que levaram ao conhecimento da instituição denúncias da maneira como Scalercio abordava as alunas, que, segundo elas, se sentiam incomodadas.

“Fiz uma denúncia para o coordenador do curso preparatório da OAB segunda fase em 2016! Reclamando dele! O que aconteceu? NADA. Papo escroto, vc vai tirar dúvida e ele começa a falar sobre sua vida pessoal e intimidades”, escreveu ex-aluna.

Outra aluna contou como foi abordada pelo juiz nas redes sociais, em 2018, e que reclamou ao cursinho sobre a postura inadequada do professor.

“O professor Marcos Scalercio estava com conduta inadequada nas redes sociais, no caso, misturando a parte profissional com a pessoal, e isso estava me constrangendo nas aulas, em vê-lo aos sábados”, disse ela, que destacou o que ouviu de um funcionário do Damásio Educacional. “Ele pediu desculpas e disse que isso seria averiguado. Mas a resposta nunca veio”, lamentou a jovem.

Após a repercussão do caso, o cursinho Damásio Educacional informou que ele não tem mais ligação com a instituição. Scalercio atuava como professor de direito material e processual do trabalho na instituição.

