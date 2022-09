Sorteio da Mega-Sena de R$ 60 milhões será realizado na quinta-feira

Em função do feriado da Independência, nesta quarta-feira, o sorteio da Mega-Sena acumulada em R$ 60 milhões será realizado na quinta, dia 8.

Isso significa que os apostadores têm um dia a mais para fazer suas apostas e tentar a sorte com esse prêmio multimilionário. As casas lotéricas receberão as apostas até as 19h de quinta-feira. A aposta da Mega-Sena custa R$ 4,50, com seis números marcados no volante.

O sorteio é sempre realizado a partir das 20h no Espaço Loterias da Sorte, em São Paulo.

SORTEIO DE SÁBADO

No sorteio de sábado a loteria acumulou, mas 94 apostas acertaram a quina e cada uma delas levou para casa R$ 49.051,86.

Na faixa dos quatro acertos, 6.665 apostas levaram para casa R$ 988,29, cada uma.

Os números sorteados no sábado foram:

08, 17, 49, 51, 52, 53