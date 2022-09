Quina: confira os números do concurso 5943 desta terça-feira

A Quina tem hoje um prêmio acumulado depois de vários sorteios sem ganhadores e deve pagar a quem acertar as cinco dezenas premiadas a bolada de R$ 8.459.402,92, de acordo com dados do site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Quina nesta terça-feira são:

08, 13, 27, 29, 67

SORTEIO ANTERIOR

No sorteio de segunda-feira nenhum apostador conseguiu acertar todos os números da loteria e o prêmio principal não saiu, mas setenta e nove apostas acertaram a quadra, e cada uma delas ganhou R$ 6.973,99. Na faixa dos três acertos, 6.150 apostas foram premiadas com R$ 85,31.

Veja os números sorteados nesta segunda-feira, 05 de setembro.

07, 14, 50, 54, 61

Sorteio da Mega fica para quinta-feira

O sorteio da Mega-Sena, normalmente realizado às quartas-feiras, será feito nesta semana na quinta-feira por conta do feriado do Dia da Independência.

As apostas para quem quiser tentar a sorte com os R$ 60 milhões em jogo têm até 19h da quinta para fazerem seus jogos pelas casas lotéricas ou usando o aplicativo da Caixa. A aposta simples custa R$ 4,50.