Quina acumulada paga R$ 8,5 milhões nesta terça-feira

A Caixa sorteia nesta terça-feira mais um prêmio da Quina, cujo valor continua acumulado desde a semana passada. Para hoje, o sorteio do concurso 5943 promete pagar a quem acertar as cinco dezenas sorteadas um prêmio de R$ 8,5 milhões.

A Quina é sorteada a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo e as apostas para concorrer ao prêmio milionário devem ser feitas até 19h nas casas lotéricas credenciadas ou pelo aplicativo da Caixa. A aposta simples da Quina custa R$ 2.

SORTEIO DE SEGUNDA-FEIRA

Na segunda-feira, mais uma vez ninguém acertou as cinco dezenas sorteadas e o prêmio principal não saiu.

Setenta e nove apostas acertaram a quadra e cada uma delas ganhou R$ 6.973,99. Na faixa dos três acertos, 6.150 apostas foram premiadas com R$ 85,31.

Veja os números sorteados nesta segunda-feira, 05 de setembro.

07, 14, 50, 54, 61

Lotofácil da Independência

Um dos maiores prêmios do ano será sorteado no próximo sábado (10), na Lotofácil da Independência. São R$ 160 milhões para quem acertar as quinze dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Para concorrer é preciso garantir a aposta até 19h do dia do sorteio. A aposta simples, com 15 números, custa o mesmo que as apostas do sorteio regular, R$ 2,50.

Mas, ao contrário dos sorteios regulares, a Lotofácil da Independência não acumula, ou seja, se nenhum apostador acertar todos os números, o prêmio será pago a quem acertar 14 e assim por diante, até que haja um ganhador.