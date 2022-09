Ingressos falsos para o Rock in Rio: Entenda o golpe que teria sido aplicado pela irmã do jogador Léo Moura

Lívia Moura, irmã do ex-jogador do Flamengo Léo Moura, pode ter causado um prejuízo de nada menos do que R$ 500 mil a vítimas de um golpe envolvendo falsos ingressos para o Rock in Rio. Ontem (5), a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro deflagraram uma operação contra ela.

Os agentes estiveram na casa de Lívia, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ela não foi encontrada e é considerada foragida, uma vez que a Justiça decretou sua prisão.

A ação se deu após denúncia da empresa de Roberta Medina, a Rock World, responsável pela venda dos ingressos para o festival. Pelo menos 19 pessoas tentaram acessar o evento no último domingo com as entradas falsas, compradas por meio de um site que imitava o oficial. Só uma das vítimas teria sido lesada em R$ 150 mil.

Foram cumpridos outros quatro mandados de busca e apreensão. A polícia também investiga a participação de pessoas da organização do Rock in Rio no esquema.

Em entrevista ao jornal “Bom Dia Rio”, da TV Globo, o delegado titular da 16ª DP (Barra da Tijuca), Leandro Gontijo, afirmou que Lívia integra uma organização criminosa que atua para aplicar diferentes golpes.

O golpe

De acordo com as investigações, Lívia criou um site falso para aplicar golpes em pessoas que queriam comprar ingressos para o Rock in Rio, só que com preços mais baixos.

Os policiais chegaram até Lívia ao rastrear a origem do site utilizado para a venda. Nele, os interessados pensavam estar adquirindo as entradas e faziam o pagamento via Pix. O valor ia direto para a conta da irmã do atleta.

Lívia deve responder por estelionato no meio eletrônico, organização criminosa, falsificação de documentos particular e violação de direito autoral.

Em nota, a organização do Rock in Rio esclareceu que Lívia não faz parte da produção do evento e tão pouco tem qualquer relação com o mesmo. “Não há registros de credencial emitida em seu nome e a mesma não estava trabalhando em evento teste e não faz parte da operação do festival. Assim como em todas as edições, o Rock in Rio reforça que não se responsabiliza por ingressos comprados fora dos canais oficiais de venda”.

O que diz o irmão de Lívia

Nas redes sociais, Léo Moura disse não compactuar com as atitudes da irmã e frisou que ficará “do lado certo”.

“Só quero deixar claro novamente que os problemas da minha irmã são absolutamente dela, infelizmente para a tristeza da família. Não me envolvo e nem compactuo com isso. Se errou, que pague pelos erros e não cometa novamente”, disse o ex-jogador nos stories de sua conta no Instagram. “Tenho minha família e um nome que zelo por muitos anos. Estamos tristes pelo acontecido porque somos humanos, mas estamos e ficaremos sempre do lado que é certo”, completou.

LEIA TAMBÉM: