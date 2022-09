Estudante de 18 anos foi morto a facadas na frente da namorada; veja o que se sabe até agora

Um estudante de 18 anos morreu após ser esfaqueado durante um assalto em Samambaia, no Distrito Federal. Ele estava na companhia da namorada. O caso é investigado pela Polícia Civil como latrocínio.

O caso aconteceu por volta das 22h de sexta-feira passada (2). Bernardo Brasil Peres estava com a garota em uma praça quando foi abordado por um criminoso.

Câmeras de segurança registraram a ação. As imagens revelaram dois homens passando perto do lugar onde o casal estava. Um dos suspeitos, com uma faca, chegou se aproximou ainda mais. Com o susto, a namorada de Bernardo caiu no chão e ele foi atingido pelo bandido no tórax.

O criminoso, então, pegou os objetos das vítimas, que estavam em cima de uma mesa da praça, e saiu correndo com o outro homem, que o aguardava.

A namorada acionou o Corpo de Bombeiros, e o jovem foi levado para o Hospital Regional de Taguatinga, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O corpo do rapaz foi enterrado ontem (4). Segundo familiares, o estudante voltava do cinema com a namorada. Ele tinha pedido a garota em namoro horas antes do crime.

O caso é investigado pela 26ª Delegacia de Polícia e é tratado como latrocínio (roubo seguido de morte). Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Planos interrompidos

Bernardo tinha se formado recentemente no Ensino Médio, no Colégio Militar de Brasília, e fazia cursinho pré-vestibular para Medicina.

Ao “UOL”, a mãe da vítima, Andréia Melati Brasil, disse que a família está em choque. “Meu filho era excelente, era tão meu amigo, meu companheiro. Ele era tão amigo dos amigos. Ele era uma pessoa assim, para cima, alto astral, disciplinado. Era um exemplo para mim. Eu admirava muito isso nele. Gostava muito de fazer exercício físico, praticava calistenia. Um jovem admirável.”

O pai de Bernardo, Gustavo Peres, disse, por sua vez, que ser grato pelos momentos que passou ao lado do filho. “É impressionante o anjo que ele foi nesse mundo. Impressionante o quanto ele trouxe amor para mim e para a mãe dele. Só tenho a agradecer por ele em nossas vidas. Na vida da mãe dele, na vida de todos os amigos”, afirmou ao “G1″.