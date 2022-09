Confira passeios em SP para comemorar o feriado do bicentenário da Independência do Brasil

Nesta quarta-feira, dia 7 de setembro, será comemorado o bicentenário da Independência do Brasil. O feriado no meio da semana será recheado de atrações na capital paulista, que prometem agradar a todos os públicos. O Metro World News selecionou alguns roteiros imperdíveis para a data.

Confira abaixo:

Museu do Ipiranga

Fechado desde 2013 para obras de restauração, o Museu Paulista, mais conhecido como Museu do Ipiranga, só vai reabrir ao público na próxima quinta-feira (8). No entanto, as comemorações já começam antes, entre os dias 7 e 11 de setembro, com desfile cívico, além de um espetáculo de drones e uma programação extensa de shows no Parque da Independência.

Nesta quarta-feira haverá o tradicional desfile de 7 de setembro, que começa às 8h45 na na Avenida D. Pedro I. Depois, a partir do meio-dia, o público poderá ter acesso ao Parque da Independência.

Às 18h, no mesmo local, haverá um espetáculo com drones, quando também será realizada uma projeção mapeada na fachada do novo Museu do Ipiranga.

A partir das 19h, a Orquestra Jovem do Estado de São Paulo se apresenta em um show ao lado de nomes como Criolo, Leandro Lehart, Margareth Menezes, Larissa Luz, Adão Fernandes, Chapinha da Vela, Kant, Fafá de Belém, Bois Caprichoso e Garantido de Parintins, Gaby Amarantos, João Carlos Martins, Ísis Testa, Juliette, Vanessa da Mata, Johnny Hooker, Mateus Carrilho, Bia Villa-Chan, Daniel e Priscilla Alcântara.

Mas a programação continua nos próximos dias, com apresentações de Bala Desejo (8/9, às 19h15), Silva (8/9, às 20h30), Melim (9/9, às 19h30), Gabriel Sater e Sá (10/9, às 19h30) e Geraldo Azevedo (11/9, às 19h30).

A partir de quinta-feira, o público também poderá conferir as 11 novas exposições do museu, além de conferir de perto o resultado das obras de restauração. Para garantir a entrada, é preciso agendar previamente no site oficial. Até o dia 6 de novembro não será cobrada taxa.

O Museu do Ipiranga vai funcionar de terça a domingo e, no mês de setembro, abrirá das 12h às 18h, com entrada até as 17h. Ele fica na Rua dos Patriotas, número 20, na Vila Monumento, em São Paulo.

Festival do Torresmo e de Churros

A cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, recebe até esta quarta-feira dois festivais gastronômicos com iguarias que fazem sucesso com o público: churros e torresmo.

Amantes de torresmo podem se deliciar no feriado em Guarulhos

Com entrada gratuita, os eventos são realizados pela segunda vez no Estacionamento Smart Outlet. Os visitantes poderão se deliciar com pratos feitos com carne suína, como joelho de porco, leitão pururuca, costela suína, pernil, panceta e as mais variadas opções de torresmo. Já quem ama churros, também poderá conferir diversas variações do doce espanhol.

O evento ocorre na Rua Um, número 210 - KM 214 - Cumbica, Guarulhos, até 7 de setembro, das 11h às 22h. Os preços dos pratos variam entre R$ 10 e R$ 50.

Museu do futebol

O Museu do Futebol estará aberto neste feriado e um dos destaques é a exposição “Tempo de Reação – 100 Anos do Goleiro Barbosa”. A entrada é gratuita.

A exposição mostra a trajetória do goleiro Moacyr Barbosa (1921-2000), um ícone da posição do futebol brasileiro que lutou contra o racismo e permitiu uma reflexão sobre o tema. Nela, além da história de vida do Camisa 1, o público poderá conferir defesas marcantes, luvas e camisas de goleiras e goleiros brasileiros.

O Museu do Futebol terá um horário especial no feriado, das 9h às 21h. Ele fica na Praça Charles Miller, sem número, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo.

‘Space Adventure’

Para os amantes do espaço, em especial da Nasa, um evento promete agitar este feriado no estacionamento do Shopping Eldorado. Se trata da mostra “Space Adventure”, que conta com mais de de 300 itens originais da agência, além de 20 réplicas.

Entre as atrações está a cápsula Apollo 11 e naves como Titan e Juno. A visitação tem preços que variam de acordo com o dia e horário, que vão das 10h às 21h. Há também uma experiência VIP, com visita guiada.

Clique aqui para ver os valores dos ingressos

O Shopping Eldorado fica na Avenida Rebouças, número 3.970, em Pinheiros.