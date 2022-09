“Você agora é propriedade minha”: Mulher diz que empresário a forçou a fazer tatuagem

Uma nova denúncia contra Thiago Antonio Brennand Tavares da Silva Fernandes Vieira veio à tona no último domingo (4) no “Fantástico”, da TV Globo. Uma mulher afirma ter sofrido agressões e ter sido forçada a fazer uma tatuagem com as iniciais do empresário.

A vítima preferiu não revelar sua identidade, mas contou que, em certa ocasião, aceitou um convite para visitá-lo, em São Paulo. No primeiro dia, tudo correu bem. No segundo, porém, ele tomou seu celular, a agrediu e a obrigou a digitar o código de desbloqueio. Ao pedir o telefone de volta, ele teria batido nela e forçado uma relação sexual.

No terceiro dia, ela disse que os dois saíram para jantar. “Quando eu levantei, ele me puxou, ele falou assim: ‘você não pensa em abrir a sua matraca para ninguém’. Eu voltei e sentei. E voltamos para casa.”

O pesadelo só estava começando. “E ele: ‘ah, tem uma surpresa hoje’. Quando nós chegamos, já estava o tatuador lá com tudo montado, montando as coisas”, relembrou a mulher. “Eu falei assim: ‘Thiago, não faz isso comigo, Thiago’. Daí [ele] falou assim: ‘Você agora é propriedade minha, você vai ficar marcada’. E a arma dele ali, todo mundo vendo ele armado”, continuou.

Ainda segundo o relato da vítima ao “Fantástico”, havia dois funcionários, tatuador e massagista no local. “Todo mundo conivente, presenciando eu chorando, deitada no sofá, sendo obrigada a fazer uma tatuagem, e ninguém fez absolutamente nada. Ninguém se pronuncia na frente deste homem, cara. Isso não é uma pessoa, isso não é um humano, isso é um monstro.”

Segundo ela, uma das funcionárias da casa passou mal, e Thiago a levou até o ambulatório. “Foi o momento que eu peguei meu telefone, liguei para o meu irmão e falei: ‘pelo amor de Deus, chama a polícia que eu vou morrer.”

Quando o empresário soube que a polícia estava no condomínio, ele teria obrigado a vítima a fugir com ele. Depois, seu segurança a deixou no aeroporto para que ela embarcasse para Recife, em Pernambuco, onde moram os pais da mulher. Mais tarde, ele teria a ameaçado e divulgado vídeos de relações sexuais dos dois.

Em nota, a defesa de Thiago afirmou, que ele “jamais forçou suas parceiras a terem relações sem o uso de preservativo, respeitando estritamente os limites estabelecidos por elas e agindo sempre com seu consentimento” e que ele “nunca respondeu a uma ação penal”.

Denúncia do MP-SP

O MP-SP (Ministério Público de São Paulo) denunciou Thiago por lesão corporal e corrupção de menores. Ele apareceu em imagens de câmeras de segurança empurrando e discutindo com a modelo Helena Gomes dentro de uma academia de luxo.

O órgão pediu uma indenização de R$ 100 mil em danos morais para a modelo. Além disso, como a agressão ocorreu na frente do filho do empresário, que ainda é um adolescente, o homem foi denunciado por corrupção de menores.

O MP também recomendou que a Justiça determine medidas protetoras à modelo, para evitar que Thiago se aproxime da vítima, além da proibição de que ele entre na academia. Além disso, pediu que o passaporte dele seja apreendido.

