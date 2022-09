Vestibular 2023: Unesp abre inscrições para 7.680 vagas

A partir desta segunda-feira, a Universidade Estadual Paulista (Unesp) está recebendo as inscrições dos interessados em participar do Vestibular 2023.

Para o próximo ano, a Unesp pretende oferecer 7.680 vagas de ensino superior em 24 cidades do interior de São Paulo. As inscrições devem ser feitas até o dia 10 de outubro pelo site da Vunesp e a taxa é de R$ 192.

As provas do vestibular serão aplicadas em 35 cidades, sendo 31 delas no Estado de São Paulo e as outras 4 em Brasília, Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG). A primeira fase do vestibular será realizada em 15 de novembro e a segunda, em 19 de dezembro.

ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

O resultado para pedidos de isenção, cuja solicitação só podia ser feita até este domingo, será divulgado em 26 de setembro, no site da Vunesp.

Para os 400 mil alunos matriculados no último ano do ensino médio da rede estadual paulista, a Unesp oferece 75% de desconto na taxa de inscrição. Esse grupo fará inscrição no mesmo prazo dos demais candidatos, entre 5 de setembro e 10 de outubro, e pagará R$ 48.

Os candidatos que se autodeclararem ‘Treineiros’, estudantes que ainda não concluíram o ensino médio cujo objetivo é adquirir experiência em vestibular e não pretendem fazer matrícula caso aprovado, têm 50% de desconto na inscrição.

Mais informações sobre os cursos, vagas e inscrição podem ser obtidas no Manual do Candidato, no site da Unesp e da Vunesp.

UNESP

Criada em 1976, a Unesp é uma universidade pública e gratuita com campus em 24 cidades do Estado de São Paulo que desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária.

Tem atualmente cerca de 54 mil estudantes, entre alunos de graduação e pós-graduação (stricto sensu).