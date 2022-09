Rodízio de veículos está suspenso em São Paulo nesta quarta-feira, dia 7

A Prefeitura de São Paulo informou que na próxima quarta-feira estará suspenso o rodízio municipal de veículos na Capital em função do feriado nacional da Independência do Brasil.

As demais restrições à circulação de veículos existentes na cidade também serão suspensas durante o dia 7 de setembro, que são: rodízio de veículos pesados, Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF).

AS faixas exclusivas de ônibus também estarão liberadas para o tráfego de carros comuns.

Na quinta-feira, o rodízio de carros volta a funcionar normalmente na cidade com restrição dos veículos com placa final 7 e 8 entre 7h e 10h e 17h e 20h para circulação pela região do centro expandido da cidade, delimitado pelas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D´Escragnole Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.

O rodízio aos veículos pesados e às Zonas de Máxima Restrição também voltam a operar.

Interdição Marginal Tietê

Em função das obras da Linha 17-ouro do Metrô, a pista Expressa da Marginal Pinheiros permanecerá interditada entre a Rua Eng. Mesquita Sampaio e a Ponte Octavio Frias de Oliveira (Estaiada), na região da Chácara Santo Antônio, Zona Sul da Cidade, até a próxima sexta-feira, sempre das 21h30 às 4h do dia seguinte.

Nos períodos de interdição, o trânsito será canalizado para a pista local e o motorista poderá retornar à pista expressa na transposição, próximo à rua Flórida.

Durante todos os dias de fechamento da via os funcionários da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) estarão no local para orientar os motoristas.

