Um homem foi preso neste sábado (3) após supostamente perseguir uma menina de seis anos na Flórida, nos Estados Unidos. Ele dizia a ela que a tornaria famosa e em uma “grande garota” enquanto a criança brincava do lado de fora. Informações são da Fox News.

De acordo com o portal, Mark Greenburg, 55, de Deltona, é acusado de pelo menos 11 incidentes nos últimos oito meses, tendo assediado vizinhos e gritado com eles através de megafone. De acordo com o condado de Volusia ao Gabinete do Xerife, ele passava por casas enquanto gritava com as crianças.

Homem é preso após perseguir menina de 6 anos dizendo que a tornaria ‘grande e famosa’ (Reprodução/Volusia County Sheriff's Office)

De acordo com o pai da menina de seis anos às autoridades, Greenburg caminhou até o final de uma calçada onde a criança estava brincando e fez comentários do tipo: “vou torná-la famosa” e “vou te transformar em uma mulher” ou “uma menina crescida”.

Homem é detido após acusações de perseguição

As autoridades da região receberam relatos semelhantes de outras testemunhas, incluindo uma fala sua sobre “ir buscá-la e levá-la para a Disney World”. Segundo o pai da menina, os comentários do homem ficaram ainda piores e mais frequentes, resultando em medo em sua filha em relação a sair de casa.

Entre quinta e sexta-feira, Greenburg foi visto tirando fotos do lado de fora da casa da avó da criança de seis anos que ela costumava visitar, em outro bairro. A família acredita que o homem seguiu alguém, pois não havia motivos para saber onde a avó morava.

As autoridades tentaram contato com o homem na sexta-feira, mas alegaram que ele se recusou a atendê-los, mas no outro dia estaria disposto. Com mandado em mãos, levaram Greenburg sob custódia sem incidentes neste sábado (3).

O homem enfrenta uma acusação de perseguição agravada em relação a uma pessoa com medido de 16 anos, sob fiança de 5 mil dólares na Cadeia do Condado de Volusia.