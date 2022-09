Golpe promete dar 400 figurinhas e álbum da Copa do Mundo de graça; saiba como identificar a fraude

Golpe enviado via WhatsApp promete envio imediato de 400 figurinhas e de álbum da Copa do Mundo (Reprodução/Redes sociais)

Os criminosos não dão descanso e já criaram um golpe envolvendo o álbum de figurinhas da Copa do Mundo do Catar. De acordo com a Kaspersky, empresa de cibersegurança e privacidade digital, mensagens enviadas via WhatsApp apresentam uma falsa promoção que promete dar gratuitamente 400 cromos além de um livro novo.

Conforme a empresa, um link enviado para as vítimas leva até uma página com quatro questões sobre a Panini, a editora do álbum, e então desafia o internauta a clicar em caixas para obter os “presentes”.

Porém, em qualquer questão que a pessoa escolher ela receberá uma mensagem de que acertou, momento em que aparecerá um anúncio do site dizendo que será premiado com o álbum e as 400 figurinhas caso compartilhe a promoção com 5 grupos ou 20 amigos no WhatsApp.

Se a vítima seguir as instruções, ela será redirecionada a outros sites, onde serão solicitados dados pessoais para cadastros em promoções suspeitas ou, ainda, para inscrição em sites de apostas online com sistemas de filiação.

“Esses esquemas são pensados para enganar a vítima e fazer com que ela se inscreva em outros sites. Neste caso do álbum de figurinhas, a campanha é falsa pois visa que a pessoa se inscreva em sites de sorteios suspeitos ou em sites de jogos de azar”, alertou o diretor da Equipe Global de Pesquisa e Análise da Kaspersky para a América Latina, Fabio Assolini.

“Vale lembrar que os sites de apostas também possuem o esquema de afiliados, fazendo com que os criadores da campanha ganhem uma comissão para cada inscrição de alguém que clicou em seu link compartilhado”, destacou.

Em nota, a Panini disse que não é responsável por nenhuma promoção envolvendo o álbum de figurinhas. “A empresa reforça que não solicita quaisquer dados pessoais ou participação do público em iniciativas promocionais fora dos ambientes digitais legais e proprietários da marca. Alertamos os colecionadores para não compartilharem dados pessoais com terceiros.”

A Kaspersky alerta que, para evitar se tornar uma vítima de golpe como este, é importante sempre desconfiar de mensagens recebidas com promoções e que solicitam o clique em links desconhecidos. O ideal é sempre entrar no site oficial da empresa em questão e confirmar a veracidade de tal oferta.

Outra orientação é desconfiar de promoções com ofertas muito atrativas ou que têm senso de urgência, além de conferir o endereço do link. Por fim, não se deve compartilhar dados pessoais sem ter certeza de que um site é verdadeiramente confiável.