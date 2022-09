7 empresas com programas de estágio e trainee abertos

A Companhia de Estágios está conduzindo sete processos seletivos com oportunidades de estágio e trainee para estudantes e recém-formados de diversos Estados: São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Piauí.

Confira a seguir os benefícios oferecidos e prazos de inscrição de cada programa. A participação é gratuita.

Auxiliadora Predial

A Auxiliadora Predial, prestadoras de serviços de Administração de Condomínios, está lançando seu Programa de Estágio Auxiliadora Predial 2022. Para participar, basta ter previsão de conclusão de graduação até dezembro de 2023 nos seguintes cursos: Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômica, Economia, Engenharia de Produção, Tecnologia em Gestão Comercial, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Processos, Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Marketing ou Sistemas de Informação.

São 14 vagas para as cidades de Porto Alegre (RS) e São Paulo(SP) em áreas como Aluguéis (Produtos e Processos), Aluguel Corporate, Condomínio, Contabilidade, Controles e Processos, Financeiro, Marketing e Tecnologia da Informação. Os estagiários irão receber vale transporte, vale refeição, vale alimentação, seguro de vida, recesso remunerado e sistema de trabalho híbrido.

Bolsa-auxílio: R$1.500,00

Prazo de inscrição: dia 18 de setembro

Inscrição pelo site.

Ardagh

A Ardagh Metal Packaging, empresa de produção e venda de embalagens de alumínio, está buscando 17 jovens talentos para participar do Programa Crescer - Estágio Ardagh 2022. Para concorrer, basta ter conhecimentos em Pacote Office e Inglês, poder atuar em Alagoinhas (BA), Jacareí (SP) ou São Paulo (SP) e ter graduação no Ensino Superior ou Técnico prevista entre junho e dezembro de 2021 nos cursos de Ardagh: Administração, Comunicação e Marketing, Economia, Engenharias, Logística, Química e correlatos.

Além da bolsa auxílio, o estagiário irá receber plano de saúde Sul América; vale-refeição ou restaurante na empresa; vale-transporte, fretado, transporte flex ou estacionamento; seguro de vida Bradesco e Gympass.

As oportunidades são para as áreas de Qualidade, Produção, Manutenção, EHS, Melhoria Contínua, Materiais, Engenharia, Planejamento Integrado, Comercial, Customer Service e Sustentabilidade.

Bolsa-auxílio: de R$ 900,00 até R$1,800,00

Prazo de inscrição: 11 de setembro

Inscrição pelo site.

Hitachi Energy

A Hitachi Energy, empresa do segmento de tecnologia, está em busca de quatro profissionais para participar do Power + Programa de Trainee Hitachi Energy 2022. Os participantes serão expostos a diferentes papéis e experiências para desenvolver suas habilidades ao longo do tempo e, para ampliar suas perspectivas, irão participar de diversos desafios e contextos.

A empresa deseja que os candidatos possuam inglês avançado ou fluente, disponibilidade para trabalhar em Guarulhos (SP) e formação entre junho de 2020 e dezembro de 2022 nos cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Mecânica e Engenharia Mecatrônica. O programa tem 18 meses de duração e, a cada seis meses, os trainees passarão por Job Rotation (diversas áreas) e terão a possibilidade de trabalhar em outro país.

Como benefícios, a empresa oferece vale-transporte ou estacionamento, restaurante ou vale-alimentação, seguro de vida, convênio médico e odontológico, previdência privada e PLR.

Salário: Compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 18 de setembro

Inscrição pelo site.

Azul

A companhia aérea Azul está com 40 vagas abertas para o Programa de Estágio Azul 2022. A empresa busca estudantes a partir do 2º ano da graduação até o início do último ano, que tenham disponibilidade para estagiar em Barueri (SP) e Campinas (SP). Além disso, não há restrição de cursos de graduação e o inglês é exigido apenas para algumas áreas.

Os estagiários participarão de uma trilha de desenvolvimento que inclui etapas como workshop técnicos e comportamentais e plano individual de desenvolvimento.

Como benefícios, o estagiário irá receber passagens aéreas nacionais e internacionais, seguro de vida, refeitório próprio, auxílio-transporte, Gympass/TotalPass e Clube de Desconto (escolas de idiomas, universidades, aluguéis de carro e hotel).

Bolsa-auxílio: R$ 1.500,00

Prazo de inscrição: 12 de setembro

Inscrições pelo site.

Goodyear

A Goodyear, fabricante de pneus para automóveis, vans, picapes, SUVs, caminhões e ônibus, além de pneus para aviação, há mais de 100 anos no Brasil, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Goodyear 2023. O programa é destinado a estudantes que estejam no penúltimo ano da graduação no primeiro semestre de 2023 nas áreas de humanas e exatas.

Os futuros estagiários terão oportunidade de desenvolver competências por meio da criação de projetos, participação em treinamentos e serão expostos a aprendizados variados. Cabe observar que, além do talento, a empresa valoriza a diversidade, pois são as diferenças e semelhanças que, juntas, formam grandes equipes.

Os aprovados iniciarão suas jornadas em março de 2023 e devem ter disponibilidade para trabalhar, em São Paulo (SP), Americana (SP) ou Santa Bárbara D’Oeste (SP), seis horas diárias (30 horas semanais), durante os dois anos de contrato. O programa contempla diversas vagas em áreas como Finanças, Engenharia, Jurídico, Manufatura, Recursos Humanos, Supply Chain, Vendas, Comunicação e Marketing.

Além da bolsa-auxílio, compatível com o mercado, a empresa oferece aos estagiários benefícios como Programa de assistência aos associados, vale-transporte, convênio para desconto em medicamentos, Gympass, acesso a produtos com desconto, plano médico e odontológico e seguro de vida.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 23 de setembro

Inscrições pelo site.

Bunge

A Bunge, multinacional americana de agronegócio e alimentos, está buscando 29 talentos criativos, com espírito de equipe, vontade de fazer a diferença e se desenvolver em um ambiente ágil e dinâmico, no qual todos se sentem respeitados.

Para participar do Programa de Estágio Bunge 2023, os candidatos devem devem estar cursando nível superior, a partir do segundo semestre, nas áreas de Administração, Engenharias (Engenharia de Produção, Engenharia química, Engenharia Mecânica, Engenharia de Alimentos, Engenharia Agronômica), Psicologia, Gestão de Recursos Humanos, Economia, Ciência de Dados, Matemática, Estatísticas, Química, Análise e desenvolvimento de sistemas e Marketing.

Além disso, os futuros estagiários devem ter disponibilidade para estagiar no modelo híbrido ou presencial (dependendo da localidade), no mínimo seis horas por dia (30 horas semanais), no período matutino ou vespertino, nas seguintes cidades: Dourados (MS), Gaspar (SC), Luís Eduardo Magalhães (BA), Luziânia (GO), Nova Mutum (MT), Passo Fundo (RS), Ponta Grossa (PR), Rio Grande (RS), Rondonópolis (MT), Santa Luzia (MG), São Paulo (SP) ou Uruçuí (PI).

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 16 de setembro

Inscrição pelo site.

Pátria Investimentos

A Pátria Investimentos, empresa de gestão de ativos alternativos na América Latina, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Pátria Academy 2023.

São 45 vagas para estudantes dispostos a aprender sobre o modelo de investimentos e de gestão da empresa por meio da exposição de cases e aulas interativas com os líderes da companhia.

Podem participar estudantes com previsão de conclusão de graduação entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024 nas áreas de Administração de Empresas, Administração Pública, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Comércio Exterior, Direito, Economia, Engenharias (todas), Estatística, Física, Matemática, Psicologia e Relações Internacionais. Além disso, devem ter inglês avançado ou fluente e disponibilidade para trabalhar em São Paulo (SP).

Os estagiários poderão atuar nas áreas de Investimentos Private Equity e Infraestrutura, Investimentos Crédito, PIPE e Real Estate, Sales e Relações com Investidores ou Gestão e Transformação.

Como benefício, a empresa oferece seguro de vida, plano de saúde, descontos em produtos e serviços das investidas, vale-transporte e vale-refeição.

Bolsa-auxílio: R$ 2.500,00

Prazo de inscrição: 8 de setembro

Inscrições pelo site.