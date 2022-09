Simulador gratuito da Enel SP permite estimar de consumo de energia de eletrodomésticos

Os consumidores paulistas que são atendidos pela Enel podem acessar um simulador online, gratuito, que permite descobrir qual o consumo de energia de eletrodomésticos. A plataforma permite que sejam selecionados os cômodos de uma casa e indicados quais são os equipamentos instalados naquele ambiente. Com a informação da potência e o tempo de uso de cada aparelho, a ferramenta faz uma estimativa do custo gerado por cada item.

De acordo com a Enel, o consumidor pode identificar quais são os aparelhos instalados em casa que mais pesam no valor da conta de luz no final do mês. Com esta informação, o cliente tem como controlar ou reduzir o consumo de alguns eletrodomésticos, evitando sustos na despesa mensal com energia elétrica.

“A conta de energia é sempre uma grande preocupação para nossos clientes e saber quanto consume cada aparelho eletrônico para poder escolher quando usar e economizar é muito importante. Por isso nós colocamos no nosso site o simulador que ajuda nesta tarefa”, afirma André Oswaldo, responsável por Mercado na Enel Distribuição São Paulo.

“Com navegação intuitiva, o cliente percebe que aparelhos de ar-condicionado, máquina de secar roupa, chuveiro elétrico e torneira com água quente chegam a representar entre 29% e 67% do custo de consumo de energia de um único cômodo da casa”, explica.

Em uma simulação, por exemplo, é possível avaliar o consumo de uma sala de estar composta por ventilador de teto, iluminação, ar-condicionado, luminária, televisão, home theater, vídeo game, aparelho de TV a cabo e som. Se utilizados diariamente por um período variável, o consumo total desses equipamentos no final do mês custaria R$ 179,22, sendo o ar-condicionado o responsável por R$ 82,72 do custo total.

Em outra simulação, desta vez considerando uma lavanderia com iluminação, máquina de lavar, secadora de roupas, desumidificador, ferro de passar e máquina de costura, o custo do uso diário variável desses eletrodomésticos seria de R$ 85,11, com a secadora pesando mais com R$ 39,39.

Na plataforma ainda é possível simular ambientes como quarto, garagem, escritório, cozinha, banheiro e área externa, com diversos equipamentos disponíveis para simulação.