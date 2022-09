Sem vencedores, Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 60 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.516 da Mega-Sena, que foi sorteado na noite deste sábado (3), em São Paulo. O prêmio principal era de R$ 49,3 milhões.

Os números sorteado foram:

08, 17, 49, 51, 52 e 53.

Sem vencedores no prêmio principal, um total de 94 apostas acertaram a quina e levaram R$ 49.051 cada, e outras 6.665 apostas acertaram a quadra, que vai pagar prêmio de R$ 98.

Acumulado, o próximo sorteio da Mega-Sena, na quinta-feira (8), pagará o prêmio de cerca R$ 60 milhões a quem acertar os seis números.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

LEIA TAMBÉM: Simulador gratuito da Enel SP permite estimar de consumo de energia de eletrodomésticos

Sem ganhadores, prêmio da Quina salta para R$ 7 milhões

A Quina vem de uma série de sorteios acumulando o prêmio, e não foi diferente neste sábado, quando ninguém levou o prêmio principal novamente.

O mais perto que os apostadores chegaram do prêmio foi com a quadra, onde 86 apostas levaram R$ 5.885,26 cada.

A Quina pagou ainda prêmios aos apostadores que acertaram somente o terno e cada um deles (6.805) levaram para casa R$ 70,83.

Os números sorteados neste sábado para a Quina foram:

10, 12, 48, 54, 65

A Quina volta a ser sorteada nesta segunda-feira (dia 5) e o prêmio acumulado para quem acertar as cinco dezenas é de R$ 7 milhões. As apostas devem ser feitas até 19h nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa. A aposta simples custa R$ 2.

Mais Milionária acumulou

Outra loteria que não teve ganhadores no sorteio deste sábado foi a Mais Milionária. Não houve ganhadores da faixa principal de premiação. O prêmio para o próximo sábado é de R$ 13 milhões.

Apenas um apostador acertou a terceira faixa de premiação, com 5 acertos e 2 trevos, e ganhou um prêmio de R$ 181.887,33. Outras nove apostas acertaram a faixa ‘5 acertos + 1 ou nenhum trevo’ e levaram para casa R$ 8.982,09 cada.

Os números sorteados foram:

37, 41, 03, 50, 39, 35