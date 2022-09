‘Golpe do PicPay’: Polícia Federal alerta para falsa promoção que promete pagar R$ 200 via pix

Golpe usando nome do PicPay promete pagar R$ 200 via pix a quem responder mensagem, alerta PF (Divulgação/Polícia Federal)

Os golpistas seguem inovando e a cada dia surge uma nova fraude no mercado. A reincidência do chamado “Golpe do PicPay” fez a Polícia Federal divulgar um alerta aos consumidores. Por meio de uma mensagem enviada às vítimas, os bandidos prometem que elas receberão R$ 200 via pix, caso cliquem em um link e respondam a algumas perguntas.

A fraude começou a ser aplicada no mês passado como sendo uma promoção de aniversário da empresa de serviços financeiros, mas ainda segue sendo enviada via WhatsApp. Segundo a Superintendência Regional da Polícia Federal em Pernambuco, os golpistas enviam um link “malicioso” com a seguinte mensagem:

“Participe e Ganhe! Em comemoração ao nosso Aniversário, preparamos algo diferente, e quem ganha o presente é você! Preparamos um Quiz muito divertido, chegue até o final do Quiz e receba um Pix de R$ 200 reais! 98.971 Pessoas participando agora? 37.035 Pessoas Receberam R$200 no Pix há 5 minutos?”, diz o texto.

Depois que as perguntas são respondidas, a vítima recebe uma mensagem dando os parabéns, afirmando que a pessoa ganhou R$ 200 e pedindo que siga orientações como clicar em um botão, selecionar grupos de WhatsApp e enviar mensagens.

“Envie nossa promoção de aniversário para seus amigos ou grupos até que a barra abaixo esteja completa. Após enviar, volte para essa página para continuar com seu PIX. Assim que você completar a barrinha, clique em Receber Pix Agora!”.

A PF reforçou que, como em tantos outros casos, a promoção é falsa. “Todo o modus operandi, com mensagem chamativa, site com domínio estranho [russo], quiz genérico e pedido de compartilhamento denota um golpe muito parecido com tantos outros. Com o intuito de roubar dados, às vezes com softwares maliciosos nas páginas”, informou, no comunicado.

A corporação ressaltou que, além de serem vítimas, as pessoas acabam espalhando a fraude ao compartilhar o link com os seus contatos. “O perigo dessa barra ser preenchida é que ela pode estar instalando no celular um programa espião [malware] que vai dominar o teclado, a câmera, o microfone e ter acesso a todos os dados pessoais e financeiros e todas essas informações estarão sendo repassadas automaticamente para o bandido”, informou.

Em nota, o PicPay também afirmou que “não há promoção oferecendo dinheiro para usuários que participarem de um suposto quiz de aniversário da empresa e que a equipe de segurança já solicitou a remoção dos conteúdos fraudulentos. A companhia reforça que todas as promoções são divulgadas apenas na aba de notificação do app ou pelos canais oficiais da instituição. O PicPay preza pela segurança de seus usuários e constantemente reitera orientações para conscientização e prevenção a golpes”, disse o comunicado.

A PF destacou que, caso a pessoa tenha sido vítima, deve reunir todas as provas possíveis, como prints das conversas do WhatsApp, áudios e histórico de ligações. Em seguida, deve procurar uma delegacia da Polícia Civil e registrar um boletim de ocorrência.

Veja dicas da PF para se proteger de golpes: