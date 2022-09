Vídeo: Vice-presidente Cristina Kirchner sofre atentado na Argentina; autor é brasileiro

A vice-presidente da Argentina Cristina Kirchner sofreu uma tentativa de assassinato na noite desta quinta-feira, quando acenava para apoiadores na porta de sua casa, no bairro da Recoleta, em Buenos Aires.

O Ministro da Segurança do país, Aníbal Fernández, disse que o autor do atentado é o brasileiro Fernando Andrés Sabag Montiel, de 35 anos.

No vídeo gravado por apoiadores na porta da casa da vice-presidente é possível ver a hora em que o atirador se aproxima dela com um revólver calibre 38, aponta a arma para sua cabeça e puxa o gatilho, mas a arma falha.

Fernando, segundo testemunhas, fugiu correndo do local, mas foi perseguido por 5 pessoas, o que possibilitou que os agentes federais que fazem a segurança de Cristina o prendesse. A arma usada na tentativa de homicídio foi encontrada no chão.

Acusada de chefiar um esquema de associação ilícita e fraude do estado no período em que presidiu o país, Cristina enfrenta um pedido de 12 anos de prisão feito pelo Ministério Público do país.

ANTECEDENTES CRIMINAIS

Montiel, o brasileiro responsável pelo ataque, já tem antecedentes criminais na Argentina. Ele recebeu uma advertência da justiça por posse arma ilegal em sua casa. Ele alegou que o revólver era para defesa pessoal.

O brasileiro está registrado no país como motorista de aplicativo e tem um carro em seu nome.

Repercussão

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou solidariedade a vice-presidente da Argentina. “Toda a minha solidariedade à companheira @CFKArgentina, vítima de um fascista criminoso que não sabe respeitar divergências e a diversidade. A Cristina é uma mulher que merece o respeito de qualquer democrata no mundo. Graças a Deus ela escapou ilesa”, postou na rede social.

