Sabine Boghici, presa por aplicar golpe milionário contra a própria mãe, é indiciada por cinco crimes

A atriz Sabine Boghici, de 49 anos, presa por aplicar um golpe milionário contra a própria mãe, uma idosa de 82 anos, no Rio de Janeiro, foi indiciada pelos crimes de estelionato, cárcere privado, roubo, extorsão e associação criminosa. De acordo com a Polícia Civil, ela contratou pessoas que se passavam por videntes para convencer a vítima a pagar por um “trabalho espiritual” a fim de salvá-la da morte. O prejuízo foi estimado em R$ 725 milhões, incluindo obras de artes, como quadros de Tarsila do Amaral e Di Cavalcanti.

A investigação foi conduzida pela Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa de Terceira Idade (Deapti), que também indiciou outros quatro envolvidos nos crimes. A idosa Geneviève Rose Coll Boghici, viúva de Jean Boghici, um dos maiores colecionadores de arte do país, chegou a ser mantida em cárcere privado pela filha, com apoio dos demais suspeitos, durante um ano.

Agora, caberá ao Ministério Público do Rio (MPRJ) analisar o caso e decidir se vai denunciar ou não os indiciados. A Deapti também pediu a conversão da prisão temporária dos suspeitos para preventiva.

Além de Sabine, foram indiciados a vidente Rosa Stanesco Nicolau; Gabriel Nicolau Traslavina Hafliger; Diana Rosa Stanesco e Slavko Vuletic. O delegado Gilberto da Cruz Ribeiro, titular da Deapti, destacou uma quinta envolvida, a vidente Jacqueline Stanesco, cometeu apenas o crime de estelionato. Assim, só ela não teve a manutenção da prisão solicitada.

“Finalizamos o inquérito e ele já foi remetido ao Ministério Púbico. Pedimos a prisão preventiva de cinco deles. Por sua vez, não pedi a manutenção da prisão da Jacqueline porque não foram encontradas evidências de que ela participou dos crimes mais graves”, disse o delegado ao jornal “O Globo”.

O investigador destacou que todos os quadros roubados da idosa foram recuperados. “Eles estão passando por perícia para dizer se eles são verdadeiros. Numa análise preliminar ficou claro que eles são autênticos”, disse Ribeiro.

Polícia Civil recuperou quadro de Tarsila do Amaral roubado de idosa vítima de golpe, no RJ (Divulgação/Polícia Civil)

Relembre o caso

De acordo com a Polícia Civil, Sabine arquitetou o plano desde o início de 2020. Na ocasião, ela contratou uma mulher, que dizia ser uma vidente, para abordar a vítima no meio da rua e alertá-la sobre uma morte de aconteceria na família. No decorrer da investigação, foi descoberto que as duas mantinham um relacionamento.

Assim, a vidente levou a idosa para conversar com outros colegas, que confirmaram a previsão de que a filha dela morreria. Assustada, a vítima foi orientada a realizar “um trabalho” para evitar a morte. Assim, a vítima começou a fazer pagamentos para os golpistas.

Ainda de acordo com a investigação, Sabine chegou a fingir para a mãe que estava doente e que passava por um tratamento médico. Mas, aos poucos, a idosa foi estranhando a situação e acabou descobrindo que estava sendo vítima de um golpe.

A partir daí, ela passou a ser ameaçada e foi obrigada a fazer mais depósitos para os criminosos, além de entregar joias. Ela também teve pelo menos 16 quadros roubados pelo grupo.

Além de Sabine, mais quatro pessoas foram presas na Operação Sol Poente, deflagrada no último dia 10 de agosto. Na ocasião, a defesa da atriz disse que ela tem direito a 25% de todo o patrimônio deixado pelo pai, assim, recebeu as obras da mãe sem nenhum tipo de extorsão. Sobre os outros presos, a defesa afirmou que ainda precisa analisar o teor das investigações.

LEIA TAMBÉM:

Apontou faca para a mãe

Segundo a polícia, a atriz era namorada de Rosa Stanesco Nicolau, que dizia ser vidente e se apresentava como “Mãe Valéria de Oxóssi”. A mulher chegou a dar ordens para que a filha matasse a mãe para obter o total da fortuna da família.

O delegado Gilberto Ribeiro citou uma conversa entre a filha da vítima e a namorada. “Mata essa velha!”, ordenou Rosa mais de uma vez, enquanto Sabine mantinha uma faca no pescoço da mãe.

“Em ligação de áudio, Valéria de Oxóssi mandava [Sabine] matar a mãe, dizendo que ia ficar com tudo, e que aquilo tudo ia ser delas”, afirmou o delegado, em entrevista ao programa “Encontro”, da TV Globo.

A polícia destacou que “Sabine enfrenta sérios problemas psicológicos desde a adolescência, como depressão, ansiedade e crises de pânico”.

Apesar disso, ela atuava ativamente nas redes sociais, onde costumava postar pedidos de adoção para animais e fotos do dia a dia com seus pets.

Pode interessar também: