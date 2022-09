“Neguinha escrava’”: Mulher é acusada de injuria racial contra funcionária de loja

Um vídeo gravado em uma loja na cidade de Tucano, a cerca de 250 km de Salvador, está sendo usado como prova de injúria racial contra uma mulher que discutiu com a atendente de uma loja de departamentos, segundo notícia divulgada pelo G1.

A polícia recolheu as câmeras de segurança da briga, que ocorreu em 26 de agosto, mas somente ontem ganhou as redes sociais. O vídeo já começa com a cliente chamando a atendente de bandida e a ofendendo. “Se enxergue, se coloque no seu lugar, garota, antes de olhar para mim”, disse.

As imagens não mostram como a discussão começou, mas mostram as ofensas da cliente e o momento em que a funcionária a chamou de louca. Após esse momento, começam as ofensas racistas, culminando com ela chamando a atendente da loja de “neguinha escrava”.

Até quando essas barbaridades, as leis deveria mudar urgente, a que pontos estamos chegando. O Brasil e pioneiro em racismo. Fico muito mal com isso. “Neguinha Escrava” gente nos deixe em paz. 😡 respeite a nossa história. E tem gente que fala que não existe racismo no Brasil. pic.twitter.com/2gIrlOID4k — Murillo Henrique (@omurillooficial) September 2, 2022

LEIA TAMBÉM: Petisco com suspeita de intoxicação matou cães em SP e Minas Gerais

A atendente responde que vai processá-la, e ela retruca. “Eu te processo antes de você me processar de ‘neguinha’. Você me chamou de louca e eu te chamei de ‘neguinha escrava’”, diz a cliente.

A atendente responde dizendo que ela era uma pessoa desequilibrada, e os ataques racistas continuaram. “Se coloque no seu lugar. Vá fazer seu serviço, louca, neguinha, me processe”.

Outros funcionários da loja acompanham a discussão, mas ninguém interfere. A mulher já foi identificada e as fitas da câmera de segurança foram confiscadas pela Polícia Civil e será usada como prova nas investigações.

LEIA TAMBÉM: Estudante de Medicina pedia nudes a crianças em MT; veja o que se sabe sobre o caso até agora

A loja de departamentos onde ocorreu os ataques racistas informou que lamenta o caso e que o respeito à diversidade é um dos valores fundamentais da empresa. A loja disse que acolheu e está dando suporte aos trabalhadores envolvidos no incidente.